El boom del hockey: a tomar nota del campeonato que comienza el sábado
El fixture de las damas y caballeros de la Primera con equipos de La Plata como protagonistas.
El triunfo y el pasaporte de Las Leonas a la final de los Juegos Olímpicos, sumado al aporte local y al inicio del campeonato el próximo fin de semana, llevó a que miles de platenses vayan consultando, tomando nota y preparando una nueva temporada después de más de un año sin actividad por la pandemia.
Los campeonatos de Primera, tanto en la rama masculina como femenina, irán desde el 8 de agosto hasta el 27 de noviembre.
CAMPEONATO DAMAS
1° FECHA 7/8
BELGRANO vs. S. CATHERINES
B. PROVINCIA vs. LOMAS
SAN FERNANDO vs. ITALIANO
BANCO NACION vs. CIUDAD
RIVER PLATE vs. SAN LORENZO
S.I.C. vs. S. BARBARA
GEBA vs. LICEO NAVAL
2° FECHA
G. Y ESGRIMA vs. BELGRANO
LICEO NAVAL vs. S.I.C.
S. BARBARA vs. RIVER PLATE
SAN LORENZO vs. BANCO NACION
CIUDAD vs. SAN FERNANDO
ITALIANO vs. BCO. PROVINCIA
LOMAS vs. S. CATHERINES
3° FECHA
BELGRANO vs. LOMAS
S. CATHERINES vs. ITALIANO
BCO. PROVINCIA vs. CIUDAD
SAN FERNANDO vs. SAN LORENZO
BANCO NACION vs. S. BARBARA
RIVER PLATE vs. LICEO NAVAL
S.I.C. vs. G. Y ESGRIMA
4° FECHA
S.I.C. vs. BELGRANO
G. Y ESGRIMA vs. RIVER PLATE
LICEO NAVAL vs. BANCO NACION
S. BARBARA vs. SAN FERNANDO
SAN LORENZO vs. BCO. PROVINCIA
CIUDAD vs. S. CATHERINES
ITALIANO vs. LOMAS
5° FECHA
BELGRANO vs. ITALIANO
LOMAS vs. CIUDAD
S. CATHERINES vs. SAN LORENZO
BCO. PROVINCIA vs. S. BARBARA
SAN FERNANDO vs. LICEO NAVAL
BANCO NACION vs. G. Y ESGRIMA
RIVER PLATE vs. S.I.C.
6° FECHA
RIVER PLATE vs. BELGRANO
S.I.C. vs. BANCO NACION
G. Y ESGRIMA vs. SAN FERNANDO
LICEO NAVAL vs. BCO. PROVINCIA
S. BARBARA vs. S. CATHERINES
SAN LORENZO vs. LOMAS
CIUDAD vs. ITALIANO
7° FECHA
BELGRANO vs. CIUDAD
ITALIANO vs. SAN LORENZO
LOMAS vs. S. BARBARA
S. CATHERINES vs. LICEO NAVAL
BCO. PROVINCIA vs. G. Y ESGRIMA
SAN FERNANDO vs. S.I.C.
BANCO NACION vs. RIVER PLATE
8° FECHA
BANCO NACION vs. BELGRANO
RIVER PLATE vs. SAN FERNANDO
S.I.C. vs. BCO. PROVINCIA
G. Y ESGRIMA vs. S. CATHERINES
LICEO NAVAL vs. LOMAS
S. BARBARA vs. ITALIANO
SAN LORENZO vs. CIUDAD
9° FECHA
BELGRANO vs. SAN LORENZO
CIUDAD vs. S. BARBARA
ITALIANO vs. LICEO NAVAL
LOMAS vs. G. Y ESGRIMA
S. CATHERINES vs. S.I.C.
BCO. PROVINCIA vs. RIVER PLATE
SAN FERNANDO vs. BANCO NACION
10° FECHA
SAN FERNANDO vs. BELGRANO
BANCO NACION vs. BCO. PROVINCIA
RIVER PLATE vs. S. CATHERINES
S.I.C. vs. LOMAS
G. Y ESGRIMA vs. ITALIANO
LICEO NAVAL vs. CIUDAD
S. BARBARA vs. SAN LORENZO
11° FECHA
BELGRANO vs. S. BARBARA
SAN LORENZO vs. LICEO NAVAL
CIUDAD vs. G. Y ESGRIMA
ITALIANO vs. S.I.C.
LOMAS vs. RIVER PLATE
S. CATHERINES vs. BANCO NACION
BCO. PROVINCIA vs. SAN FERNANDO
12° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. BELGRANO
SAN FERNANDO vs. S. CATHERINES
BANCO NACION vs. LOMAS
RIVER PLATE vs. ITALIANO
S.I.C. vs. CIUDAD
G. Y ESGRIMA vs. SAN LORENZO
LICEO NAVAL vs. S. BARBARA
13° FECHA
BELGRANO vs. LICEO NAVAL
S. BARBARA vs. G. Y ESGRIMA
SAN LORENZO vs. S.I.C.
CIUDAD vs. RIVER PLATE
ITALIANO vs. BANCO NACION
LOMAS vs. SAN FERNANDO
S. CATHERINES vs. BCO. PROVINCIA
CAMPEONATO CABALLEROS
1° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. U. LA PLATA
QUILMES vs. LOMAS
SAN FERNANDO vs. DUCILO
VELEZ vs. S. BARBARA
MITRE vs. G. Y ESGRIMA
S.A.G. vs. CIUDAD
BCO. PROVINCIA B vs. HURLING
2° FECHA
BCO. PROVINCIA B vs. BCO. PROVINCIA
HURLING vs. S.A.G.
CIUDAD vs. MITRE
G. Y ESGRIMA vs. VELEZ
S. BARBARA vs. SAN FERNANDO
DUCILO vs. QUILMES
LOMAS vs. U. LA PLATA
3° FECHA
S.A.G. vs. BCO. PROVINCIA
BCO. PROVINCIA B vs. MITRE
HURLING vs. VELEZ
CIUDAD vs. SAN FERNANDO
G. Y ESGRIMA vs. QUILMES
S. BARBARA vs. U. LA PLATA
DUCILO vs. LOMAS
4° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. DUCILO
LOMAS vs. S. BARBARA
U. LA PLATA vs. G. Y ESGRIMA
QUILMES vs. CIUDAD
SAN FERNANDO vs. HURLING
VELEZ vs. BCO. PROVINCIA B
MITRE vs. S.A.G.
5° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. DUCILO
LOMAS vs. S. BARBARA
U. LA PLATA vs. G. Y ESGRIMA
QUILMES vs. CIUDAD
SAN FERNANDO vs. HURLING
VELEZ vs. BCO. PROVINCIA B
MITRE vs. S.A.G.
6° FECHA
MITRE vs. BCO. PROVINCIA
S.A.G. vs. VELEZ
BCO. PROVINCIA B vs. SAN FERNANDO
HURLING vs. QUILMES
CIUDAD vs. U. LA PLATA
G. Y ESGRIMA vs. LOMAS
S. BARBARA vs. DUCILO
7° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. S. BARBARA
DUCILO vs. G. Y ESGRIMA
LOMAS vs. CIUDAD
U. LA PLATA vs. HURLING
QUILMES vs. BCO. PROVINCIA B
SAN FERNANDO vs. S.A.G.
VELEZ vs. MITRE
8° FECHA
VELEZ vs. BCO. PROVINCIA
MITRE vs. SAN FERNANDO
S.A.G. vs. QUILMES
BCO. PROVINCIA B vs. U. LA PLATA
HURLING vs. LOMAS
CIUDAD vs. DUCILO
G. Y ESGRIMA vs. S. BARBARA
9° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. G. Y ESGRIMA
S. BARBARA vs. CIUDAD
DUCILO vs. HURLING
LOMAS vs. BCO. PROVINCIA B
U. LA PLATA vs. S.A.G.
QUILMES vs. MITRE
SAN FERNANDO vs. VELEZ
10° FECHA
SAN FERNANDO vs. BCO. PROVINCIA
VELEZ vs. QUILMES
MITRE vs. U. LA PLATA
S.A.G. vs. LOMAS
BCO. PROVINCIA B vs. DUCILO
HURLING vs. S. BARBARA
CIUDAD vs. G. Y ESGRIMA
11° FECHA
BCO. PROVINCIA vs. CIUDAD
G. Y ESGRIMA vs. HURLING
S. BARBARA vs. BCO. PROVINCIA B
DUCILO vs. S.A.G.
LOMAS vs. MITRE
U. LA PLATA vs. VELEZ
QUILMES vs. SAN FERNANDO
12° FECHA
QUILMES vs. BCO. PROVINCIA
SAN FERNANDO vs. U. LA PLATA
VELEZ vs. LOMAS
MITRE vs. DUCILO
S.A.G. vs. S. BARBARA
BCO. PROVINCIA B vs. G. Y ESGRIMA
HURLING vs. CIUDAD
13° FECHA
QUILMES vs. BCO. PROVINCIA
SAN FERNANDO vs. U. LA PLATA
VELEZ vs. LOMAS
MITRE vs. DUCILO
S.A.G. vs. S. BARBARA
BCO. PROVINCIA B vs. G. Y ESGRIMA
HURLING vs. CIUDAD