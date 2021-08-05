La Plata

Jueves 5 DE agosto 2021

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98%

El boom del hockey: a tomar nota del campeonato que comienza el sábado

El fixture de las damas y caballeros de la Primera con equipos de La Plata como protagonistas.

El triunfo y el pasaporte de Las Leonas a la final de los Juegos Olímpicos, sumado al aporte local y al inicio del campeonato el próximo fin de semana, llevó a que miles de platenses vayan consultando, tomando nota y preparando una nueva temporada después de más de un año sin actividad por la pandemia.

Los campeonatos de Primera, tanto en la rama masculina como femenina, irán desde el 8 de agosto hasta el 27 de noviembre.

CAMPEONATO DAMAS

1° FECHA 7/8 

BELGRANO vs. S. CATHERINES

B. PROVINCIA vs. LOMAS

SAN FERNANDO vs. ITALIANO

BANCO NACION vs. CIUDAD

RIVER PLATE vs. SAN LORENZO

S.I.C. vs. S. BARBARA

GEBA vs. LICEO NAVAL

2° FECHA

G. Y ESGRIMA vs. BELGRANO

LICEO NAVAL vs. S.I.C.

S. BARBARA vs. RIVER PLATE

SAN LORENZO vs. BANCO NACION

CIUDAD vs. SAN FERNANDO

ITALIANO vs. BCO. PROVINCIA

LOMAS vs. S. CATHERINES

3° FECHA

BELGRANO vs. LOMAS

S. CATHERINES vs. ITALIANO

BCO. PROVINCIA vs. CIUDAD

SAN FERNANDO vs. SAN LORENZO

BANCO NACION vs. S. BARBARA

RIVER PLATE vs. LICEO NAVAL

S.I.C. vs. G. Y ESGRIMA

4° FECHA

S.I.C. vs. BELGRANO

G. Y ESGRIMA vs. RIVER PLATE

LICEO NAVAL vs. BANCO NACION

S. BARBARA vs. SAN FERNANDO

SAN LORENZO vs. BCO. PROVINCIA

CIUDAD vs. S. CATHERINES

ITALIANO vs. LOMAS

5° FECHA

BELGRANO vs. ITALIANO

LOMAS vs. CIUDAD

S. CATHERINES vs. SAN LORENZO

BCO. PROVINCIA vs. S. BARBARA

SAN FERNANDO vs. LICEO NAVAL

BANCO NACION vs. G. Y ESGRIMA

RIVER PLATE vs. S.I.C.

6° FECHA

RIVER PLATE vs. BELGRANO

S.I.C. vs. BANCO NACION

G. Y ESGRIMA vs. SAN FERNANDO

LICEO NAVAL vs. BCO. PROVINCIA

S. BARBARA vs. S. CATHERINES

SAN LORENZO vs. LOMAS

CIUDAD vs. ITALIANO

7° FECHA

BELGRANO vs. CIUDAD

ITALIANO vs. SAN LORENZO

LOMAS vs. S. BARBARA

S. CATHERINES vs. LICEO NAVAL

BCO. PROVINCIA vs. G. Y ESGRIMA

SAN FERNANDO vs. S.I.C.

BANCO NACION vs. RIVER PLATE

8° FECHA

BANCO NACION vs. BELGRANO

RIVER PLATE vs. SAN FERNANDO

S.I.C. vs. BCO. PROVINCIA

G. Y ESGRIMA vs. S. CATHERINES

LICEO NAVAL vs. LOMAS

S. BARBARA vs. ITALIANO

SAN LORENZO vs. CIUDAD

9° FECHA

BELGRANO vs. SAN LORENZO

CIUDAD vs. S. BARBARA

ITALIANO vs. LICEO NAVAL

LOMAS vs. G. Y ESGRIMA

S. CATHERINES vs. S.I.C.

BCO. PROVINCIA vs. RIVER PLATE

SAN FERNANDO vs. BANCO NACION

10° FECHA

SAN FERNANDO vs. BELGRANO

BANCO NACION vs. BCO. PROVINCIA

RIVER PLATE vs. S. CATHERINES

S.I.C. vs. LOMAS

G. Y ESGRIMA vs. ITALIANO

LICEO NAVAL vs. CIUDAD

S. BARBARA vs. SAN LORENZO

11° FECHA

BELGRANO vs. S. BARBARA

SAN LORENZO vs. LICEO NAVAL

CIUDAD vs. G. Y ESGRIMA

ITALIANO vs. S.I.C.

LOMAS vs. RIVER PLATE

S. CATHERINES vs. BANCO NACION

BCO. PROVINCIA vs. SAN FERNANDO

12° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. BELGRANO

SAN FERNANDO vs. S. CATHERINES

BANCO NACION vs. LOMAS

RIVER PLATE vs. ITALIANO

S.I.C. vs. CIUDAD

G. Y ESGRIMA vs. SAN LORENZO

LICEO NAVAL vs. S. BARBARA

13° FECHA

BELGRANO vs. LICEO NAVAL

S. BARBARA vs. G. Y ESGRIMA

SAN LORENZO vs. S.I.C.

CIUDAD vs. RIVER PLATE

ITALIANO vs. BANCO NACION

LOMAS vs. SAN FERNANDO

S. CATHERINES vs. BCO. PROVINCIA

CAMPEONATO CABALLEROS

1° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. U. LA PLATA

QUILMES vs. LOMAS

SAN FERNANDO vs. DUCILO

VELEZ vs. S. BARBARA

MITRE vs. G. Y ESGRIMA

S.A.G. vs. CIUDAD

BCO. PROVINCIA B vs. HURLING

2° FECHA

BCO. PROVINCIA B vs. BCO. PROVINCIA

HURLING vs. S.A.G.

CIUDAD vs. MITRE

G. Y ESGRIMA vs. VELEZ

S. BARBARA vs. SAN FERNANDO

DUCILO vs. QUILMES

LOMAS vs. U. LA PLATA

3° FECHA

S.A.G. vs. BCO. PROVINCIA

BCO. PROVINCIA B vs. MITRE

HURLING vs. VELEZ

CIUDAD vs. SAN FERNANDO

G. Y ESGRIMA vs. QUILMES

S. BARBARA vs. U. LA PLATA

DUCILO vs. LOMAS

4° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. DUCILO

LOMAS vs. S. BARBARA

U. LA PLATA vs. G. Y ESGRIMA

QUILMES vs. CIUDAD

SAN FERNANDO vs. HURLING

VELEZ vs. BCO. PROVINCIA B

MITRE vs. S.A.G.

5° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. DUCILO

LOMAS vs. S. BARBARA

U. LA PLATA vs. G. Y ESGRIMA

QUILMES vs. CIUDAD

SAN FERNANDO vs. HURLING

VELEZ vs. BCO. PROVINCIA B

MITRE vs. S.A.G.

6° FECHA

MITRE vs. BCO. PROVINCIA

S.A.G. vs. VELEZ

BCO. PROVINCIA B vs. SAN FERNANDO

HURLING vs. QUILMES

CIUDAD vs. U. LA PLATA

G. Y ESGRIMA vs. LOMAS

S. BARBARA vs. DUCILO

7° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. S. BARBARA

DUCILO vs. G. Y ESGRIMA

LOMAS vs. CIUDAD

U. LA PLATA vs. HURLING

QUILMES vs. BCO. PROVINCIA B

SAN FERNANDO vs. S.A.G.

VELEZ vs. MITRE

8° FECHA

VELEZ vs. BCO. PROVINCIA

MITRE vs. SAN FERNANDO

S.A.G. vs. QUILMES

BCO. PROVINCIA B vs. U. LA PLATA

HURLING vs. LOMAS

CIUDAD vs. DUCILO

G. Y ESGRIMA vs. S. BARBARA

9° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. G. Y ESGRIMA

S. BARBARA vs. CIUDAD

DUCILO vs. HURLING

LOMAS vs. BCO. PROVINCIA B

U. LA PLATA vs. S.A.G.

QUILMES vs. MITRE

SAN FERNANDO vs. VELEZ

10° FECHA

SAN FERNANDO vs. BCO. PROVINCIA

VELEZ vs. QUILMES

MITRE vs. U. LA PLATA

S.A.G. vs. LOMAS

BCO. PROVINCIA B vs. DUCILO

HURLING vs. S. BARBARA

CIUDAD vs. G. Y ESGRIMA

11° FECHA

BCO. PROVINCIA vs. CIUDAD

G. Y ESGRIMA vs. HURLING

S. BARBARA vs. BCO. PROVINCIA B

DUCILO vs. S.A.G.

LOMAS vs. MITRE

U. LA PLATA vs. VELEZ

QUILMES vs. SAN FERNANDO

12° FECHA

QUILMES vs. BCO. PROVINCIA

SAN FERNANDO vs. U. LA PLATA

VELEZ vs. LOMAS

MITRE vs. DUCILO

S.A.G. vs. S. BARBARA

BCO. PROVINCIA B vs. G. Y ESGRIMA

HURLING vs. CIUDAD

13° FECHA

QUILMES vs. BCO. PROVINCIA

SAN FERNANDO vs. U. LA PLATA

VELEZ vs. LOMAS

MITRE vs. DUCILO

S.A.G. vs. S. BARBARA

BCO. PROVINCIA B vs. G. Y ESGRIMA

HURLING vs. CIUDAD

hockeyCampeonato Metropolitano

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