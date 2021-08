La confesión de Majo Granatto y la 10 en su espalda: “por Diego y por Juan Román”

Las Leonas volvieron a meterse en una final olímpica tras vencer 2 a 1 a India esta mañana con dos goles de Noel Barrionuevo. Las chicas argentinas, tras el enorme triunfo, festejaron y realizaron declaraciones desde Tokio donde ya aseguraron una nueva medalla para nuestro país.

Una de las jugadoras que se hizo viral en redes sociales fue Majo Granatto, la platense surgida en Santa Bárbara participó de un vivo de Instagram y cuando le consultaron sobre su número en la camiseta, confesó que lo modificó por sus ídolos relacionados al fútbol.

"Les quiero mostrar algo que hizo Majo para este torneo, miren. Majo se puso la 10 de Diego, antes tenía la 15", soltó Sofía Maccari en una transmisión en vivo minutos después del 2-1 de Las Leonas sobre India.

Esa 10 es María José Granatto, que eligió ese mítico número por dos nombres propios: "Por Juan Román y Diego", aclaró la Torito de La Plata.

Tras la victoria, al ser consultadas sobre el estado de alegría de su familia, las hermanas Vicky y Majo Granatto ante DeporTV y con una gran felicidad, expresaron: "No me los puedo imaginar, deben estar como locos los dos, mis hermanas también, lo viven tan en carne propia que lo sienten como un triunfo propio. Estarían acá de no ser por todo lo que pasó, estamos muy felices".

Sobre el encuentro, a modo de análisis, Vicky destacó: "Fue un partido super trabado y cerrado, ellas convirtiendo tan rápido nos pusieron en nuestra cancha y luego pudimos sacarlo adelante. Superamos la adversidad y en el segundo tiempo pudimos imponer nuestro juego, se vio reflejado en los ataques y en el resultado del partido.

"Vimos la otra semifinal y palpitábamos esa final, pero antes nos quedaba nuestro partido. Hicimos un partido buenísimo desde lo mental, no es fácil arrancar perdiendo una semifinal. No hay nada más lindo que cruzarse a Holanda en una final", cerró con optimismo "Majo".