El City vapuleó al Arsenal y se acerca al título

En la tarde de ayer, el Manchester City recibía al Arsenal por la fecha 33 en un partido que era vital para los dos equipos que están en la pelea por levantar el título de la Premier League. Los de Pep Guardiola se encuentran en un gran momento, ya que estaban lejos de los de Mikel Arteta pero las seis victorias seguidas y no perder desde la jornada 22, sumado a que los Gunners venían de tres igualdades seguidas, hizo que los de Manchester se pusieran a tiro.

Antes del encuentro, los de Londres mantenían ese lugar y con ventaja de cinco puntos sobre los Celestes, pero con dos encuentros más, por lo que al menos debía no perder y luego rezar que tampoco lo haga en ninguna de las otras dos jornadas para que no lo pasen. Sin embargo, fue un espectáculo deportivo del equipo de Guardiola que le hizo precio a su ex ayudante técnico.

Con una gran jugada entre Kevin De Bruyne y Erling Haaland, el belga puso el 1-0 a los 7 minutos y ahí empezó el baile del City sobre el Arsenal. Con De Bruyne y Haaland imparables, la defensa londinense por momentos no podía frenar de ninguna manera el ataque avasallante de los locales, que encima en la última del primer tiempo ampliaron la ventaja gracias al gol de cabeza de John Stones.

A pesar de las grandes intervenciones del arquero Aaron Ramsdale, a los 54 minutos nuevamente De Bruyne (que luego fue reemplazado por Julián Álvarez) convirtió su doblete para lo que era una goleada en el Etihad Stadium. Manejando los hilos del partido, al trámite le sobró un tiempo porque era todo para los locales, aunque sobre el final Rob Holding puso el descuento pero a los 95, y tras varios fallos, el androide Haaland convirtió su habitual tanto por encuentro para sellar el 4-1 final.

1 Arsenal FC 75 33 23 6 4 78 38 +40

2 Manchester City 73 31 23 4 4 82 29 +53

3 Newcastle 59 31 16 11 4 54 25 +29

4 Manchester United 59 30 18 5 7 46 37 +9

5 Aston Villa 54 33 16 6 11 46 41 +5

6 Liverpool 53 32 15 8 9 61 39 +22

7 Tottenham 53 32 16 5 11 58 51 +7

8 Brighton And Hove 49 30 14 7 9 55 40 +15

9 Brentford 47 33 11 14 8 50 43 +7

10 Fulham 45 32 13 6 13 44 43 +1

11 Chelsea 39 32 10 9 13 30 35 -5

12 Crystal Palace 37 33 9 10 14 31 42 -11

13 Wolverhampton 37 33 10 7 16 29 44 -15

14 West Ham 34 32 9 7 16 34 43 -9

15 Bournemouth 33 32 9 6 17 31 63 -32

16 Leeds United 30 33 7 9 17 42 63 -21

17 Nottingham Forest 30 33 7 9 17 29 60 -31

18 Leicester City 29 33 8 5 20 44 57 -13

19 Everton 28 32 6 10 16 24 46 -22

20 Southampton 24 32 6 6 20 27 56 -29