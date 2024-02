El empate estuvo bien, pero a Estudiantes le faltaron 30 minutos de aire

Por Daniel “El Profe” Córdoba

A 1 y 57 vino Racing. En la década de los 60, cuando venían a la ciudad o el Pincha iba para Avellaneda, eran realmente batallas y luchas ciclópeas por quedarse con la victoria. En esta oportunidad, Estudiantes pudo haber merecido algo más, pero muy poco. Yo creo que no fue una buena actuación del equipo de Domínguez como tampoco lo fue en Copa Argentina y los dos triunfos agónicos que consiguió recientemente. Igualmente, ayer por la noche, el elenco de Gustavo Costas tampoco tuvo una muy buena actuación en UNO.

En los últimos 25 o 30 minutos, Estudiantes tuvo campo, tuvo la pelota y tuvo de todo, pero le fueron anulando los goles, que si bien podían parecer un poco polémicos, fueron bien cobrados, aunque al límite. Se repitieron cambios y el Pincha otra vez volvió a presentar falta de resto físico en algunos de sus jugadores. En tanto, Zaid Romero fue bien expulsado y ahí, con uno menos, claramente le costó mucho más correr.

A mi entender, Mancuso fue una de las figuras, pero cuando en todos los partidos un central y un lateral son figuras, evidentemente la delantera y el mediocampo dejan mucho que desear. Por otro lado, creo que los cambios que realizó el entrenador de Racing le dieron total éxito, porque se hizo dueño del campo, exigió por la izquierda y en el otro sector, equilibró, dónde había tenido problemas en los primeros 45 minutos.

Las modificaciones a Domínguez fueron conocidas y reiteradas, pero no le dieron frutos. Finalmente, el empate estuvo bien, porque Estudiantes dominó 55 o 60 minutos, pero palmó en el resto del tiempo.

El Pincha tiene que rever el mediocampo, Enzo Pérez no puede correr tanto a su edad, ya que esto era diferente en River, un equipo que tenía mucho más la pelota. Habrá que mejorar porque no puede ser que a un equipo con pretenciones, en todos los partidos, los cambios no rinden y le faltan 30 minutos de aire.