Estudiantes espera que llegue la Navidad con Papá Foster

Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todos los del Pincha el regalo de Gillett. Se bajó el telón del año deportivo para el plantel profesional de Estudiantes de La Plata, pero se abre otro mucho más importante de cara al futuro del club. Se trata del acuerdo entre el Pincha y Foster Gillett, el cual ya está avanzado y aguardan por una fecha para realizar la Asamblea Extraordinaria con los socios y socias de Estudiantes. Si bien aún no se hizo oficial cuándo sería, según pudo saber El Clásico, se daría a mediados de febrero.

Respecto a los detalles, y si bien no son totalmente conocidos, el plan global incluye el desembarco progresivo de entre 150 y 200 millones de dólares para Estudiantes como así también la participación del grupo de Foster en el Pincha. Quedó en claro que el club no cambiará absolutamente nada en cuanto su estatuto como así también no tendrá ningún bien como garantía de contraprestación.

Más allá que la primera referencia para el socio siempre será el mercado de pases del fútbol profesional, lo cierto que también está pensado un plan integral y revolucionario fuera del marco de la pelota. No cabe duda que llegarán refuerzos de jerarquía pero también la intención es clara: potenciar fuertemente la infraestructura del club ampliando sedes y canchas para todos los deportes amateurs sino también aumentar aún más el rol social que fuertemente lleva adelante el Pincha a través de su fundación.

En cuanto al mercado y mientras se liman los detalles para hacer oficial el desembarco de capitales privado al club, el Departamento de Fútbol de Estudiantes, tiene el primer apuntado del mercado de pases: Imanol Machuca.

El extremo de 24 años con contrato vigente en Fortaleza de Brasil es un objetivo claro, dado que luego de una oferta inicial rechazada por el elenco brasileño, el Pincha realizó una nueva y muy mejorada por un préstamo con cargo y opción de compra por el 50% de la ficha.

El de atacante por afuera, es uno de los puestos que pidió reforzar Eduardo Domínguez para sumar variantes en esa zona del equipo, que hoy tiene como titulares a Tiago Palacios y Alexis Manyoma, y a Edwuin Cetré y Javier Altamirano, quien puede irse a Universidad de Chile, como alternativas.

Hay que tener en cuenta que otros equipos del fútbol argentino están interesados en él, como el caso de Independiente, que al igual que Estudiantes ofertó por un préstamo. Además, Talleres, Vélez, Argentinos Juniors y Huracán, también aparecen como interesados.