El eterno segundón Barón Blue al fin pudo romper el maleficio

Por GALOPÓN

Décima y última reunión del mes de abril en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 12 carreras en la cartelera de una tarde ideal para actividades al aire libre. Sin cotejos de corte jerárquico, el Premio Manejo Inc (1.400 mts.), reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, se presentaba como un hito interesante por la calidad de los competidores. No faltó nadie a la cita, por lo que fueron nueve las ejemplares dispuestos a luchar por los 324.000 pesos de recompensa al vencedor. Favorito en las apuestas resultó Barón Blue, que prometía $2,50 en caso de ganar, sobre la chance de Surfing Boy y trasladado el pleito a la pista, el elegido de la cátedra logró alzarse con el triunfo por el pescuezo de ventaja sobre Etoile de Epinal, quedando tercera a largo y medio Hold The Door.

Así, el hijo de Orphen obtuvo el quinto triunfo de su campaña, logrando romper el maleficio de entrar segundo en sus últimas cuatro entregas.

El ganador, como dijimos, abonó el dividendo de $2,50 por boleto y empleó un registro de 1m23s 88/100 para los 1.400 metros de pista húmeda.

Ordenada la suelta, Blue Eyer Soul fue el más rápido en abandonar los partidores sobre Ad Libitum, y al formalizarse la carrera, ambos ejemplares se juntaron en la vanguardia, mientras que Baron Blue por afuera intentaba terciar en la disputa, escalonándose después Sabbioni, Hold The Door, Surfing Boy y Etoile de Epinal.

Así, recorrieron íntegramente la recta de enfrente y se zambulleron en el codo de la calle 41, con Blue Eyed Soul y Ad Libitum manteniendo la pugna por la delantera, con Sabbioni amagando por afuera, quedando cerca Surfing Boy y Barón Blue por afuera. Sin sacarse ventajas, los cuatro nombrados negociaron toda la elipse y cuando se espera que la lucha se trasladara a la recta final, ni bien enfilaron hacia el disco Blue Eyed Soul se despegó, pero enseguida por afuera cargó Barón Blue y más abierto lo imitaba la yegua Etoile de Epinal. Faltando menos de 200 metros dominó el favorito y se encomendó al disco mientras Etoile de Epinal redujo la ventaja, pero solo le alcanzó para escoltar al ganador.

Por último, el vencedor empleó los siguientes parciales: 23s 55/100 para los primeros 400 metros, 46s 64/100 para los 800 y 1m11s 35/100 para los 1.200 mts.