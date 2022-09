El favorito Eliceo, corrido al revés, se trajo a la “rastra” a sus rivales

Por GALOPÓN

Por segunda vez en la semana, el teatro del turf del Barrio Hipódromo levantó el telón para ofrecer un programa de catorce actos con la atracción del Especial Maldivas (1.100 mts.), donde se impuso el favorito Eliceo, que esta vez fue corrido “a lo fija” y respondió de tal forma que se trajo a la rastra a sus rivales desde el mismo pique. Derrotó por dos cuerpos y medio a nuestro candidato, Perfect Sir, que por medio pescuezo volvió a adelantarse a Velay No Sé, con el que mantiene un duelo muy especial. El ganador siempre es de correr de atrás, pero esta vez tomó el comando ni bien se formalizó la carrera y se vino hasta la raya. El cambio de modalidad le vino muy bien.

La victoria de Eliceo

El Especial ocupó el noveno turno de programación y estaba reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras. A la hora de correr, Strategic West y My Dear Dream dejaron el compromiso en blanco, por lo que fueron ocho los ejemplares que tomaron su lugar en las gateras. La cátedra mostró su preferencia por Eliceo, ungiéndolo favorito, prometiendo $2,00 en caso de ganar. Y trasladado el pleito a la pista, el pupilo de Edgardo Martucci respondió a lo esperado demostrando ser superior a sus ocasionales rivales. Así, el ejemplar conducido por el jockey Martín Valle logró el quinto triunfo en 22 salidas, empleando el buen registro de 1m04s 15/100 para los 1.100 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Angiolomanía –tal su característica– tomó el comando del lote sobre Perfect Sir, Martell y Eliceo; de tal manera que, formalizada la carrera, apuró el favorito e igualó la línea del puntero, corriendo cerca Teacher Story, D’Or Van y Perfec Sir.

Así, descontaron el opuesto y, al zambullirse en la elipse de la calle 41, Eliceo corría con medio cuerpo de ventaja sobre Angiolomanía, que ya veía igualada su línea por Teacher Story, quedando a la expectativa D’Or Van y Perfect Sir.

No variaron dichas posiciones en toda la curva y, ni bien entraron al derecho, el favorito se afirmó adelante sacándole dos cuerpos de ventaja a Perfect Sir que pasaba al segundo lugar en detrimento de Teacher Story y Martell, mientras a media cancha avanzaba D’Or Van y más abierto Velay No Sé. Sin emoción descontaron los metros postreros, y Eliceo cruzó el disco con dos cuerpos y medio sobre Perfect Sir, que en el final contuvo por medio pezcuezo el ataque de Velay No Sé, completándose así el podio. El ganador empleó estos parciales: 23s 11/100 para los primeros 400 metros y 46s 32/100 para los 800 metros.