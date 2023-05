“El gol es un premio al esfuerzo y a no bajar los brazos”

Durante la noche del lunes, el Juan Carmelo Zerillo estalló cuando Maximiliano Comba cabeceó el centro de Agustín Bolívar y, a pesar de que el remate no parecía potente, con la ayuda de Lucas Acosta el balón terminó ingresando para el delirio de los hinchas triperos. El cordobés volvía a jugar después de aquel partido en Bogotá, cuando quedó en el ojo de la tormenta debido a la pérdida de pelota en el último minuto y que luego ese recupero de Independiente Santa Fe terminó en el gol de Hugo Rodallega a los 96 minutos para el 2-1 y dar vuelta el resultado.

Nuevamente en tiempo de descuento, el Domador pudo redimirse porque el ingreso en el segundo tiempo contra el Granate tampoco había sido el mejor con algunas pelotas perdidas, pero al final tuvo recompensa y pudo revertir la situación. En ese sentido y tras su regreso a las canchas, Comba comentó: “No es fácil entrar desde el banco con un equipo que tiene un ritmo de partido ya pero bueno, creo que esto fue un premio a lo que la venía peleando”. Además agregó: “Tomi Durso tuvo una buena atajada, Leo Morales también sacó una, era un partido para cualquiera porque hubo muchas chances y el que tenía suerte se iba a llevar los tres puntos”.

Haciendo énfasis en lo sucedido en el Campín, el mediocampista explayó: “En lo personal no venía pasando un buen momento después de lo que pasó en Colombia y que eso me afectó. Por eso creo que este gol es un premio al esfuerzo y a no bajar los brazos, esto lo venía buscando desde hace semanas porque además después me lesioné en ese partido. Le agradecí a Chirola por la confianza”.

Por último, el ex-Belgrano habló con respecto al gol y al buen presente del Lobo, como así también del apoyo para Matías Melluso: “El gol sucedió porque confié en que la pelota iba a caer ahí. Gracias a Dios entró el cabezazo y después lo que pasó allí fue una situación de juego. La idea es seguir sumando, estos últimos partidos lo hicimos y estamos tranquilos porque venimos trabajando para eso”. En cuanto al lateral izquierdo, tuvo palabras de agradecimiento: “Es para destacar lo que hizo Mellu después de una pérdida tan grande, estar en la cancha y poner la cara para afrontar un momento así”.