El Turf de "Hoy"

Con el Clásico Andrés Torres programado para las 15 como plato principal de la reunión, se va a desarrollar otra jornada de turf en el Hipódromo de La Plata. Las carreras arrancan a las 14 y terminan a las 19.30.

1° Carrera - WHO IS WHO (2017) - Distancia 1.400 metros

4L 0L 4L 1L 1 ANGELITO STORM zc 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0L 9L 7L 7L 2 EUGENIO DEL MONTE z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6L 1L 0L 5L 3 CORRENTINO HUSSONz 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

3L 9L 7L 0L 4 PIMIENTO DULCE a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

6L 4L 1L 0L 5 DANTES TELU z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

2L 3L 4L 2L 6 CURIOSO SEBI zc 5 57 VILLAGRA RAUL E.

5L 8Z 9P 7Z 7 STORMY DESERT zd 5 57 PERALTA JORGE L.

7L 3L 9L 8L 8 ASIAN CHEETAH zd 5 57 GARCIA WALTER L.-4

2S 5S 2L 1L 9 BANQUERO ROMANOzn 5 57 BORDA GONZALO D.

2L 3L 1L 6L 10 LUCIO SAN a 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

2° Carrera - AP CANDY (2013) - DISTANCIA 1.200 METROS

4L 4P 2P 8S 1 BOMBA CURSI z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

5P 6P 4P 6P 2 LA HIJA E'ZEVI z 4 57 PERALTA JORGE L.

1S 6L 9S 4S 3 ESMERALDA MIA z 4 57 VALLE MARTIN J.

1L 5S 2L 4L 4 MUCHACHITA DE BARRIOz 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

4S 1S 1P 5P 5 GOIAN z 4 57 BONASOLA GABRIEL L.

4L 6L 0L 1L 6 FLOR EN TINA CAT z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

2P 1P 0L 0S 7 DEUVILLE LAKE a 4 57 TEMPESTI VILLALONGA G.L.-4

0L 6S 1L 6S 8 ESCUELA NACIONAL z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

2L 2L 1L 1L 9 LA OPTIMISTA z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

3° Carrera - SERESTA (2015) - Distancia 1.200 metros

4P 6L 0L 0P 1 BEAUTY IS z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

6L 4L 5S 5L 2 HERCILIA z 5 57 BORDA GONZALO D.

2L 4L 6L 6L 3 DIVERTIDISIMA z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 9L 1L 4 NOMENCLADORA a 5 57 CAPRA PABLO A.-4

0T 3d 1L 3L 5 HAY SANGRE t 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6L 1L 5L 0L 6 EQUAL SOUL a 5 57 CACERES LUIS A.

6P 3L 0L 3L 7 QUALITY DUBAI z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 7L 9L 8 BELLA AMANECIDA zc 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

9L 6L 4L 9L 9 CHARLOTTE FLAME a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 3L 5L 4L 10 MI PERSPECTIVA z 5 57 CARRIZO PABLO D.

4° Carrera - EMPRESS JACKIE (2012) - Distancia 1.000 metros

Debuta 1 ANAMA FOR ME z 3 56 GARCIA TIAGO-4

0L 6L 2 SOUND SPEED z 3 56 CAVALLARO JORGE E.

5L 4L 6L 6P 3 HAPPINESS DAN z 3 56 NORIEGA JUAN C.

0P 5L 8L 3L 4 BUENAS ONDA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 5 VIRGIN AGAIN a 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.-3

9L 3L 7L 6L 6 LOCA JULIETA z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

2L 7 DONATELA z 3 56 BORDA GONZALO D.

5L 4L 2L 7L 8 CHINGOLA a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 9 MY PRIZE a 3 56 PEREYRA CARLOS O.

0L 4L 7L 7L 10 ARTE Y MAGIA a 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

3L 8L 5L 3L 11 VEROGALA SI z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 4L 4L 5L 12 BLACK SI z 3 56 CACERES LUIS A.

Debuta 13 HONOR FIGURADA z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

5° Carrera - AGUA MAXIMA (2021) - Distancia 1.000 metros

4L 9P 1L 6S 1 BAKER MAN z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

4L 5L 3L 8L 2 TUTI BOPP t 4 57 NORIEGA JUAN C.

0L 3L 0L 4P 3 PAGAMOS IGUAL z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

8L 7L 9L 3L 4 HARD BETTER z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

1L 7L 7L 2L 5 TIO LUIGGI KING z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

7T 0L 9L 7L 6 LIFE IMPROVED z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

8L 2L 8P 9P 7 JOHAN CAT a 4 57 BORDA GONZALO D.

9P 0P 7S 7P 8 TITAN NOVO z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 4L 7L 6L 9 COLD BLOOD zd 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

5L 5L 4L 1L 10 ZANTINO CAT z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 7L 0L 4L 11 EARSHOT z 4 57 GARCIA TIAGO-4

2L 4L 1L 0L 12 SAGARDOY z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6° Carrera - NOSTALGIA KEY (2018) - Distancia 1.700 metros

4L 7S 0L 6L 1 BARDALINO a 6 55 AVENDAÑO JOSE M.-2

7L 6L 6L 4L 2 MARLOW z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

6P 2L 1L 8S 3 DAREDEVIL a 5 57 VILLAGRA JUAN C.

5L 6L 7L 7L 4 VIOLENTANGO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0S 5L 4L 1L 5 LAYCAN BLUES z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 4S 1L 4L 6 KRYPTOS z 5 57 XX

5L 6P 9L 7L 7 CACHI CHUCK z 6 52 CANDIA GUTIERREZ E G.

1P 1P 9P 6S 8 COLOMBATTO z 5 57 PEREYRA WILLIAM

2S 1S 3S 1S 8a NOBLE CITY z 5 57 BORDA GONZALO D.

8L 2L 2L 1L 9 OWEN MAGIC t 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7° Carrera -CLASICO ANDRES S. TORRES (G3) - Distancia 1.400

1S 4L 1 EMALVI z 2 55 VALLE MARTIN J.

2L 5L 2 TOTAL TRIOMPHE a 2 55 RIVAROLA JUAN C.

6L 1L 3 JUANA ROJO a 2 55 AGUIRRE WALTER A.

3L 2L 1L 3L 4 FURIOSA VIS a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

4L 1L 5S 5 LACANIAN INK z 2 55 SAEZ GASTON G.

5L 1L 8L 7L 6 JETHRO at 2 55 BANEGAS KEVIN

1L 7 HARLEY CRUISER a 2 55 LOPEZ MARIANO J.

1L 1L 2L 1L 8 MADONNA BENOIS z 2 55 PEREYRA WILLIAM

1S 6P 5S 9 EMPRESARIA HOT z 2 55 BORDA GONZALO D.

2L 1L 10 WHISKY CHOICE zc 2 55 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 3L 4L 2L 11 FABULOSA TOUIE z 2 55 MATURAN WALTER R.

5L 7L 5L 1L 12 JULY WIN z 2 55 ARIAS DANIEL E.

8° Carrera - CARMELINDA (2011) - Distancia 1.400 metros

6S 4L 7L 7S 1 ALPESTRE z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 7L 2 MELITONAZO z 4 57 ROMAY ABEL I.

0L 8L 6L 3L 3 FUMERO z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

9L 8S 7L 5L 4 EL INTERESANTE z 4 57 SAEZ GASTON G.

5Z 0L 0L 4L 5 SECOND LINE a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 6L 4L 6 LOBO DEL PLATA z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0P 0L 7 EL SHY PONDERADO z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 8L 5L 9L 8 EL PACINO t 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7L 5L 7L 9 ME FALTAS TU z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

4L 4L 2L 2L 10 CIMANOV z 4 57 CANDIA GUTIERREZ EG.

9L 11 QUICK ALPINO zc 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 8L 6L 9S 12 DON DANTE z 4 57 XX

5T 3Z 3P 4L 13 HABEEB z 4 57 PERALTA JORGE L.

9L 0L 7L 0L 14 WILD PUNCH z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

9° Carrera -EMPRESS JACKIE (2012) (2º TURNO) - Distancia 1.000

5S 0S 1 ACEITUNERA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

9S 4S 4S 0S 2 MISS HECHICERA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 3 ILUMINADA RYE zc 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

0L 9L 6L 5L 4 ANA PAMPA t 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 5 SLEW OF NASHVILLE a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

5L 7L 5L 3L 6 LADY LISA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 7 GOLDEN LAKE a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

8L 8 ESTRELLA TALENTOSAa 3 56 GARCIA WALTER L.-4

5L 9L 3L 2L 9 LEONADA z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6S 8S 7S 3L 10 AGEROLLA zn 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 11 REFUGIO DE AMOR z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

7L 12 ALMA DUGGERA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

Debuta 13 INCA JOHAN z 3 56 BORDA GONZALO D.

10° Carrera - CITY TUNE (2013) - Distancia 1.200 metros

2L 7L 4L 0L 1 ASTRO SOUTHERN z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

6P 4S 6P 2L 2 PATRON XO z 3 56 ARIAS DANIEL E.

8L 8L 8L 0L 3 FLOR SI z 3 56 CACERES LUIS A.

9L 4 DOM MOORE z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4L 3L 5S 4L 5 SODERLING z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 6 ORIGINAL STORY z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

5L 5L 4L 4L 7 EVO LORO t 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 0L 0L 8 EMM LABURANTE z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 2L 2L 3L 9 PANCHO E FLORES z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4L 2L 3L 2L 10 COMPADRON VEGA z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

0L 2L 6L 5L 11 REAL TEXAN a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

7L 0L 8L 7L 12 DLIVERY POR JOHANz 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

0L 8L 6L 6L 13 VICTORIOSO GALILEOz 3 56 PINTOS JUAN I.-4

7S 5S 6S 7P 14 KAZAKO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3S 8L 15 ULFRIDO a 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0P 16 TORMENTOSO SAN at 3 56 ROMAY ABEL I.

11° Carrera - EMPRESS JACKIE (2012) (3º TURNO) - Distancia 1.000 metros.

Debuta 1 BABY SANTORINA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

6L 6L 6L 4L 2 MIQUITA z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0L 8L 0L 7L 3 LA RISKY z 3 56 GARCIA TIAGO-4

7L 4 ES MELODIA z 3 56 SANDOVAL CARLOS S.

9L 7L 5L 3L 5 ROCOLA SCAT a 3 56 BORDA GONZALO D.

Debuta 6 LINDA MELODIA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 7 HOTSANDI z 3 56 DIESTRA JUAN C.

0S 0S 7P 0P 8 FAMILY FRUIT z 3 56 BANEGAS KEVIN

4S 0S 6S 9 META GANCHO z 3 56 FLORES JAIRO E.-4

0L 9S 5L 3L 10 BRIANA RYE z 3 56 PIREZ JAVIER A.

0S 3L 9L 2S 11 QUE FORTUNA z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

6L 2L 2L 5L 12 CALLEJON SIN SALIDAz 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

9L 13 LAND OF PLENTY z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

12° Carrera - SEMILLADA (2010) - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 BABE WINNER z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

5L 8L 2 MISTICA LETAL z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

5S 0S 2S 3 HOUSE HILL z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 7L 3L 4L 4 CANDY SURPRISE z 4 57 SAEZ GASTON G.

7L 0L 0L 3L 5 PAMPITA ATOMICA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

0L 9L 7L 9L 6 LYRA ALTAIR zc 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

4L 4L 2L 0L 7 GLOBAL MEMORIES a 4 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

3L 7L 6L 8L 8 CAUSA PIRATA a 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

Debuta 9 MAS RESPETADA a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 0L 10 BRUJILDA RATE a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 0L 0L 11 NINFADORA z 4 57 XX

7L 8L 6P 12 BRUZOLA z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0L 8L 6L 8L 13 VARILLA LETAL a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

2S 3L 6L 6L 14 INSTA GIRL zd 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

3L 2L 7L 5L 15 SUPER BAMBY z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

8P 9P 2L 2L 16 REINA SIN TRONO z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4