Romero: “Lo único que sabemos hacer es trabajar para Gimnasia”

En lo que fue una noche cargada de emoción, por el triunfo agónico, por cómo se asentó el equipo y además por el apoyo que recibió Matías Melluso por parte de los hinchas y sus compañeros, Sebastián Romero habló en conferencia y no escatimó en elogios para su equipo.

“El partido fue durísimo pero lo sabíamos. En el primer tiempo fuimos un poco mejores. Lanús te lleva a ser muy intenso. A los 30 del complemento perdimos la pelota”, comenzó diciendo el entrenador, que acto seguido sumó: “El equipo nunca dejó de buscar, intentamos siempre. El gol viene porque el equipo cree y busca”.

Acto seguido, mostró autocrítica y dejó en claro que no quedó conforme por cómo el Lobo perdió la pelota en un pasaje del juego. “Siempre hay cosas para mejorar pero de esta forma podemos hacerlo de mejor ánimo. Rescato el trabajo de los más grandes del plantel, me ayudan mucho”.

Y por supuesto no faltaron los elogios al hincha que colmó el estadio del Bosque. “La gente cree y entiendo que se dieron cuenta siempre de la dificultad. El equipo trabaja mucho”. Y destacó: “Todo el equipo jugó muy bien. El medio de Lanús es muy fuerte y ellos crecen desde ahí. Se impusieron en pocos lapsos y eso es virtud de todos. Los que entraron lo hicieron bien también”.

Claro está no faltaron las palabras de elogio para Matías Melluso, que en la semana perdió a su madre y ayer jugó un partidazo con la camiseta del Lobo: “No me sorprende nada de Mati, pero a pesar de semejante pérdida me pidió jugar, se paró acá y lo hizo muy bien. No era fácil pero me llena de orgullo él y todos sus compañeros”.

Ya por último, no faltaron los elogios para los juveniles que sumaron 10 de los últimos 12 puntos en juego. “Los chicos van entendiendo qué tipo de partido vamos jugando cada vez. Van sumando inteligencia. Hoy no fue un partido como Arsenal y lo entendieron. Hay que seguir aprendiendo”. Y continuó: “Mi trabajo es hacer que todos estén bien y los tengo a todos en consideración. Algunos hoy no estuvieron ni convocados pero los cuento a todos. Hay material, los conozco y sé que pueden rendir todos”.

Ya en el cierre, le dejó un claro mensaje a los hinchas del Lobo: “Queda mucho trabajo por hacer pero estoy contento con este momento. Estamos a mitad de camino. Lo único que sé hacer es trabajar para Gimnasia”.