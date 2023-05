Damián Mahler: “Nunca en la vida pensé que podría ser posible hacer una cosa así”

El próximo 4 de junio en el mítico estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar Jurassic Park en concierto, donde Damián Mahler dirigirá a una orquesta de 75 músicos para darle vida a la partitura de John Williams del clásico de Spielberg. Por acá, Mahler habla de la propuesta.

—Venís de una familia con una tradición musical, pero quiero saber: vos cuando eras chico, por ejemplo, y veías una película, ¿jugabas a estar orquestando la banda de sonido?

–No, o sea, jamás lo imaginé, nunca en la vida pensé que podría ser posible hacer una cosa así. O sea, no, en ese momento no. Ni luego. Es como un sueño impensado de chico, porque diversas películas, tanto como fue este año pasado con E.T., o ahora Jurassic Park, son películas con una gran añoranza, en mi caso, de la niñez, y poder hacerlas en vivo es recorrer un poco de la infancia, es realmente súperemocionante.

—¿Cómo se hace para conseguir los derechos para hacer estos espectáculos?

—En concreto, tenemos una licencia como cualquier espectáculo internacional, se adquieren los derechos a través de la empresa y esa empresa es la que te provee tanto las partituras como todo el equipo de sincronización con el que dirijo yo. En esto de soñar, ahora se viene Jurassic Park, pero ya están pensando en otros espectáculos.

—¿La idea es seguir con estos shows?

—Sí.