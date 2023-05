Último recurso, con María Villar, ya en cines

Último recurso, de Matías Sulanzski, pasó recientemente por el BAFICI y ahora llegó a salas comerciales. En la propuesta, María Villar encarna a una periodista que debe liderar una investigación sobre el primer mundial de fútbol. En diálogo con Hoy, la actriz cuenta cómo compuso al personaje: “Yo tengo un tío periodista y estoy con alguien del gremio, y me parece un gremio muy interesante porque por un lado manejan obviamente mucha información y también son medio detectives, sea lo que sea, ¿no? Que sean periodistas deportivos como en Último recurso, o sea, hay algo de encontrarle mucha sutileza a la información y eso fue lo primero que se me vino a la cabeza para componerla, y muchas series, me vinieron miles de referencias encantadoras de mujeres, ahí queriendo encontrar el dato preciso”.