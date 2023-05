Nueva crisis entre Jennifer López y Ben Affleck

Luego de que se conociera el reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck, hacia abril de 2021, tras casi dos décadas de distanciamiento, la pareja se volvió una de las más queridas del ambiente. Luego de mucho tiempo en el que todo pareció marchar de manera idílica, durante los últimos meses han ido en aumento los rumores que indican que estarían atravesando una crisis. Y eso se ha visto alimentado con un nuevo momento incómodo que tuvo la pareja y que fue captado por las cámaras.

Ocurre que durante los últimos días, tras el estreno en Netflix de la película The Mother, que López protagoniza, nuevamente fueron vistos en una discusión. Al llegar al evento, la pareja lució muy seria y poco cariñosa. Es harto conocido que ellos son de demostrarse amor y de tener gestos de cariño en público sin problemas. Por lo que nuevamente los trascendidos de una nueva crisis se echaron a rodar. Si bien la prensa especializada estadounidense sostuvo que luego se mostraron sonrientes, se hizo especial énfasis en la notoria incomodidad en que se los notaba.

Esta situación se suma a la que ocurrió en febrero de este 2023, durante la entrega de los Premios Grammy. Allí, la cantante y actriz fue captada en cámara exigiéndole a su esposo que fingiera estar divirtiéndose en la gala. A pesar de que las imágenes que circularon dejaban en evidencia lo contrario, días después de aquella fecha Affleck negó haberlo pasado mal durante la entrega de los premios. El actor se encontraba allí acompañando a su mujer cuando fue captado por las cámaras con una actitud hostil, imagen que inmediatamente se viralizó en todo el mundo y que los millones de fans que tienen no pasaron por alto.

Vale recordar que desde su reencuentro, 18 años después del primer romance de la pareja, López y Affleck han hecho múltiples apariciones públicas. Tras su primer compromiso en 2003 y su separación al año siguiente, y después de casarse y tener hijos con otras personas, la pareja se reunió en 2021 y se casó en Las Vegas en 2022.

Pero no todo acaba allí, porque por si fuera poco, el programa Despierta América de la cadena Univision difundió un video en el que se puede observar a la pareja ingresando a un automóvil y a él particularmente ofuscado. Tanto que cierra la puerta del copiloto, por donde había subido JLO, de muy mala manera y casi de un golpe. Aunque aún ellos no han dicho nada al respecto, está a las claras que Affleck y JLO no estarían pasando el mejor momento.