Juan Darthés fue absuelto en Brasil

El actor y cantante de tango Juan Darthés fue declarado inocente y absuelto de los cargos por abuso sexual en el juicio llevado a cabo ante la Justicia brasileña por la causa que inició su colega Thelma Fardin en su contra.

Según la denunciante, los ataques habían ocurrido en la habitación de un hotel cuando ambos protagonizaban la serie infantil Patito Feo y estaban en un viaje promocional por Nicaragua. Por aquel entonces, mas precisamente en el 2009, Darthés era mayor de edad y Fardin tenía 16 años.

Asimismo, la causa fue presentada hace cuatro años en los tribunales ubicados en San Pablo, Brasil. Esto se debe a que el actor nació en dicho país y allí eligió radicarse tras los hechos de público conocimiento.

En una charla entre el periodista Augusto Pomar y el representante de Juan Darthés, el abogado más famoso de Argentina, Fernando Burlando, este último confirmó la noticia al decir: “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente en un país como Nicaragua, donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”.

Además agregó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake new. Lo que no es una fake new es su absolución. Después de un proceso muy largo, donde se lo detractó y se lo maltrató por demás por un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor son sensibles a toda la sociedad”.

Por otro lado se refirió a la mediaticidad que tomó el caso, que fue el bocadillo de las noticias en los últimos años: “Pasa eventualmente en todos lo casos. Pero bueno, la situación es esta, que es la absolución de Juan Darthés”.

Las partes fueron notificadas de la absolución, que quedó asentada, y pueden apelar el fallo. En consecuencia, la joven está al tanto de todo lo sucedido y está siendo contenida por el colectivo de Actrices Argentinas, que la acompañó en todo este proceso. Además, brindó una conferencia de prensa para emitir su opinión sobre la medida judicial en cuestión.

Ella sigue trabajando como actriz en diferentes entregas, y hasta se animó a dar sus primeros pasos en la literatura. Por otro lado, supo seguir adelante con sus vínculos y se encuentra conviviendo con un joven político.