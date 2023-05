Nuevos rumores de crisis entre Wanda y Mauro

Todo venía viento en popa, pero parece que el presente idílico a puro amor y disfrute entre Wanda y Mauro se volvió a resquebrajar. Parece que el fin de semana dejó sus secuelas.

En principio, Mauro tuvo un fin de semana en el que se cruzó casi salvajemente con Moria Casán a través de las redes. Ella lo tildó de pollerudo, él la mandó a freír churros, ella respondió, el contragolpeó recordándole su paso por la cárcel en Paraguay y “la One” insistió con su papel de dominado y de mal jugador. Por si fuera poco, empezaron a surgir rumores de una nueva infidelidad por parte de él. Entre tanto, Wanda dejó de seguirlo en redes. No se sabe si producto de su cruce picante con Moria, o de los rumores de infidelidad o de ambas cosas. Y obvio que dejó material en sus redes. En sus stories de Instagram, sin indicar destinatario, escribió: “La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta nos va a sobrar”. Por si fuera poco, agregó el emoji de un corazón roto. Los rumores de infidelidad empezaron a circular a raíz de los comentarios que hicieron desde la cuenta de IG Gossipeame. El futbolista no se quedó callado y salió al cruce fuertemente indicando que todo era falso. Por si fuera poco, circularon algunas imágenes que supuestamente tomó Candela Lecce —quien sería la tercera en discordia en este caso— en las que se ve a Mauro al volante, manejando junto a ella. Y además de ello, en medio de todo el revuelo él compartió en sus redes un reciente y costoso regalo de cinco mil dólares que le hizo llegar Wanda. Por lo que se puede ver, se trata de una lujosa valija de una marca de primerísimo nivel, con la imagen de un león y una leona —imagen con la que la pareja suele identificarse— junto a las iniciales M y W. Además de ello, para sumarle ingredientes a la situación, también a través de sus redes Wanda dejó un más que sugerente mensaje. Es que en el típico intercambio de preguntas y respuestas, le consultaron y respondió que su situación sentimental era: “lo intenté”. Aunque más pronto que tarde borró ese mensaje, queda a las claras que la pareja no está pasando el mejor momento.