Paula Carruega: “Me ha inspirado mi abuela, que tenía la sensibilidad y la fuerza para comerse el mundo”

Paula Carruega protagoniza, junto a Laura Cymer, Gabo Correa, Lucas Crespi y Juan Risso, Volcán de brujas, dirigida por Ezequiel Tronconi y presentada en El Cultural San Martín. Hablamos con ella para saber más de la propuesta.

—Antes de hablar de la obra, contame algo sobre Reparo, que recién estrenaste…

—Sí, estrené Reparo en el cine, que es una película que presentamos en el Festival de Mara de Plata, y la estrené ahora, el mismo día que estrené la obra.

—¿Y cómo se vive eso? Cuando tenés dos cosas. ¿Es como decir voy al cumpleaños de mamá, o al de papá?

—Sí, más o menos, lo que pasa es que cuando estrenás teatro hay que estar ahí. Digo, físicamente hay que estar ahí haciendo la función, y bueno, así que estuve estrenando la película en el mismo horario que la obra. Así que fue muy fuerte eso. Es la primera vez que me pasa, porque me ha pasado estrenar dos cosas en el mismo día, pero no teatro y cine en el mismo horario. Esa fue la primera vez.

—¿Cómo fue el rodaje en el sur de Reparo?

—Fue espectacular porque se filmó todo en una reserva natural, Puerto Pirámides, entonces el lugar ya tiene algo muy particular. Tiene una energía muy precisa, se escuchan las ballenas de fondo, el canto, el sonido del mar, el viento; todo lo que sucede en ese lugar tan maravilloso hace que la película tenga ese encanto especial. Ese escenario natural... La verdad que la película cuenta con imágenes subacuáticas que son muy lindas también y bueno, las ballenas y el mundo marino son completamente presentes dentro de ese lugar.

Y filmar ahí es hermoso. Obviamente, cuando uno se va a filmar a otro lugar, contás con eso, con que está todo el equipo dispuesto y para eso. No tenés otras distracciones que no sean centrarte en la película y en lo que estás contando. La película trata sobre los vínculos, sobre el amor, entonces fue muy lindo eso del rodaje también, se formaron vínculos muy lindos y la historia del lugar estaba muy presente dentro de todo lo que se contaba.

—Hablemos de Volcán de Brujas, ¿cómo surge el proyecto y cuáles son las primeras sensaciones postestreno?

—Me convocó Ezequiel, y es muy lindo encontrarme con él y Laura de nuevo trabajando, haciendo esta obra juntos. La obra trata sobre la memoria, sobre los pueblos que quedan medio olvidados por el poco afluente de personas que van a veranear ahí, y el lugar se empieza a poner como triste, como si todo se empezara a derrumbar con el paso del tiempo y el paso de los años, y pensabas que iba a ser un balneario espectacular y terminó siendo medio un pueblo perdido en el medio de la nada.

Este pueblo se llama Puerto Sirena. Tiene dos personajes muy particulares, que como todas las figuras masculinas son bastante opresivas, y el pueblo medio que es muy patriarcal, que te chupa, que te traga. Y bueno, mi personaje, que no tiene nada que ver con eso, sino que es una especie de bruja estricta, intelectual, que ha sabido armar un grupo de mujeres en contracorriente de los hombres, que se iban a traer vidrio de afuera, escuchar música y hacer rituales; para el pueblo se hacían como las brujas del lugar, obviamente, pero no tenían nada que ver con las brujas, digamos, hacían y leían y se cultivaban.

Pero bueno, toda aquella mujer, de otros tiempos, había que inspirarla de algún punto de rara o de bruja, y bueno, te das cuenta de que no, que no eran feministas dentro de un contexto completamente machista, y trataban muy mal a las mujeres en ese pueblo, sobre todo a la madre del personaje que hace Lauri. Yo interpreto a una señora de 60 años, así que para mí es un trabajo que lleva mucha composición.

Después de haber hecho a Eva Perón en la obra Eva y Victoria de González Gil con María Valenzuela, ahí tuve que trabajar mucho el personaje de Eva, que me dobla bastante en edad, y estoy buscando el desafío y autosuperarme, estoy muy contenta con el resultado.

—¿Dónde fuiste a buscar recuerdos para componer el personaje?

—Me viene de Santa Rosa, La Pampa, donde iba con mis abuelos cuando era chica, y había en una de las casas del campo de mis abuelos una señora como muy de ese look, muy en medio del campo, pero intelectual, haciendo tareas del campo, y bueno, un poco me inspiré en esta imagen que me quedó de ese lugar, no mucho más. Y también me ha inspirado mi abuela, que tenía la sensibilidad y a su vez la fuerza para comerse el mundo.