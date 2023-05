La cantante Sandra Mihanovich vuelve a la ciudad para brindar un show estelar. La cita obligada será el 20 de mayo, a las 21:30, en el teatro Metro, ubicado en 4 entre 51 y 53. Durante una charla íntima con este multimedio, la artista recorrió su vasta trayectoria y precisó los detalles del concierto que se trae entre manos.

—¿Cómo te preparás para este show? ¿Qué detalles podés revelar?

—Hace tiempo que estamos preparando este show. En este sentido quiero decir que está renovado. Por otro lado, se cumplen 40 años de Hagamos el amor, y es por ello que lo queremos festejar, homenajear, es decir, tirar la casa por la ventana. Así lo armamos con arreglos similares pero aggiornados. También vale mencionar que será la tercera función, después de ir a Mar del Plata y Rosario. Asimismo, cuento con la buena onda con que me reciben siempre en La Plata. Estamos con muchas ganas de este reencuentro con los seguidores de siempre, pero también con los nuevos.

—¿Qué relación te une a La Plata? ¿Qué vivencias podés destacar?

—Una relación de afecto, de emoción, de vida compartida. Además, en el teatro Metro (antes Hebraico) fue el primer espacio en el que canté justo a fines de los años 70, antes que todo, antes que Pollensa. De esta manera, me parece que La Plata se renueva con estudiantes de todas partes, pero no pierde jamás la mística que la caracteriza. Es decir, está siempre dispuesta a sorprenderse, enamorarse, dejarse llevar por la emoción. El año pasado, con el amigo y músico Lito Vitale, estuvimos en la presentación de la fecha titulada Bendiciones y fue exactamente eso: ¡una bendición!

—¿Qué vas a estar preparando para esta oportunidad? ¿Cuáles son las aristas a destacar?

—Quiero otra vez tiene que ver con eso… “Hagamos el amor” una vez, otra vez y otra más. Tenía 26 años cuando me mandé con esa propuesta y hoy, 40 años después, la reitero, la vuelvo a proponer. La música nos salva, nos acompaña, nos cura.

—¿Cómo es la elección del repertorio?

—Busco por un lado sorprender y por el otro que se encuentren en un lugar conocido, amado, extrañado. Sumamos nuestras canciones y describimos nuestra vida. Decir en canciones es más bello, más fácil, mejor para compartir. Siempre he elegido canciones que me representaran, que dijeran lo que siento, lo que me pasa, lo que me gusta, lo que necesito, lo que busco. Y siempre cantarlas como si fuera la primera vez.

—¿Qué mensajes hay detrás de las canciones?

—No están detrás. Están ahí. A la vista. Clarísimos. De amor, de desamor, de libertad, de elegir, de soñar, de pensar, de trabajar, de agradecer. Todo está en las canciones y en la música.

—¿Por qué recomendarías a la gente que vaya al show?

—Creo que es maravilloso compartir eventos en vivo. Juntarse para la emoción. Estamos en una vida que propone mucho sedentarismo. Mucho aislamiento. Somos animales sociales. Nos hace bien encontrarnos. Salir de casa, de las pantallas, caminar un poco, reírnos, llorar, abrazarnos. La pandemia ya nos mostró lo feo que es no poder hacer todo eso. No lo olvidemos. Agradezcamos y honremos la vida.