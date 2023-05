The Weeknd llegó a su fin y cambiará de nombre

Bomba para los fans de The Weeknd, el cantante canadiense que lleva dicho nombre artistico planea cambiar de rumbo y cerrar una etapa.

Abel Tesfaye, verdadero nombre del artista, dijo ya no más. Luego de grandes logros musicales, en el que con sus canciones ocupó los primeros puestos de las listas mundiales, sacando temas popularmente conocidos como "Blinding Lights", entre otros, el artista decidió ponerle fin a como comunmente se lo conoce.

“El disco en el que estoy trabajando ahora seguramente será el último que saque como The Weeknd. Es algo que debo hacer, pero como The Weeknd ya dije todo lo que tenía que decir” expresó durante una entrevista con W Magazine.

Además, el cantante dijo: "Está llegando un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo voy a hacer. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y de renacer”.

Lo cierto es que Tesfaye tendría la decisión tomada, sin embargo, los fanáticos podrán continuar viendolo en otra faceta y disfrutar de lo último de The Weeknd. En relación a esto, el canadiense anunció su nuevo tour mundial, After Hours Til Dawn, y se presentará en Argentina el 18 y 19 de octubre en el estadio River Plate.