La barbarie y Cannabis medicinal, dos propuestas nacionales que renuevan la cartelera

La barbarie, de Andrew Sala, que pasó el año pasado por el Marché du Film del Festival de Cannes, narra una atrapante historia donde las diferencias de clases impulsan una espiral de violencia imparable. “Hace varios años, cuando estaba empezando a desa­rrollar esta película, por cuestiones familiares me tuve que hacer cargo de la administración de un pequeño campo de cría de vacas en la provincia de Buenos Aires que pertenece a mi madre y me encontré con un lugar muy distinto al medio del cual yo soy. Y si bien iba al campo, muy poco, conocía de qué se trataba, fue muy distinto ir, como le dicen ahí, en calidad de patrón”, dijo a Hoy su realizador sobre su cercanía con el tema.

“Ese mundo me deslumbró y me fascinó la manera en la que ahí se naturaliza la violencia, tanto en patrones como en peones. Y de lo que me di cuenta es que todos los seres naturalizamos la violencia, y el campo me daba esta distancia al mundo propio para ver cómo operan ciertos mecanismos”, sumó.

Por otro lado, Cannabis medicinal, de Emiliano Serra y Silvia Kochen, traza un recorrido didáctico y simple sobre las conquistas recientes en materia de salud y cannabis. “Creemos que a partir de que la comunidad pudo acceder al poder médico y a los investigadores, demostrando la eficacia del uso del cannabis en diferentes patologías, se inició un proceso lento de despenalización y legalidad en el mundo, incluido nuestro país, que contribuyó a disminuir el tabú existente en torno al tema. Esperamos que nuestro documental aporte para continuar este proceso”, contaron sus realizadores sobre sus expectativas a partir del estreno de la propuesta, y agregaron sobre cómo fue la experiencia de dirigir de a dos: “Fue excelente. Trabajamos a partir de nuestros saberes y vivencias y resultó una experiencia que sumó en todos los sentidos, se ve reflejado en la película, la sinergia entre distintos saberes”.