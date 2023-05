Jorge Rial volvió a la Argentina en un avión sanitario

Jorge Rial atravesó uno de los momentos mas duros de su vida tras un infarto que lo puso entre la vida y la muerte en Colombia, pero luego de intensos días de recuperación volvió al país ayer por la noche.

Eran las 21.08 hs cuando el avión sanitario que trasladaba a Rial desde el país cafetero hasta Argentina piso Ezeiza. Sin perder mas tiempo, luego del arribo el periodista fue llevado al Sanatorio Finochietto para continuar con la recuperación.

Sin embargo, antes de su vuelta al país tuvo días que resultaron una pesadilla.

El conductor de TV se encontraba en Colombia cuando se sintió mal y decidió ir a un centro de salud. Allí sufrio una descompensación cardíaca mientras lo atendían y las cosas se complicaron. Horas después, el paciente fue intervenido con la colocación de un stent para poder destaparle sus arterias obstruidas.

Entre todo esto, su médico personal, Guillermo Capuya, viajó rápidamente hacia allá y aviso tambien a las hijas de Rial.

Luego de aquel episodio cardíaco del 29 de abril en Bogota, Jorge tuvo días de recuperación en los que poco a poco fue mejorando e incluso llegó a utilizar nuevamente sus redes sociales.

“No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias a los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, reflexionó en un posteo de Instagram tras salir de terapia intensiva.

Por otro lado, escribió dias después :“Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”.

Finalmente, este martes anunció su vuelta y ayer por la noche regresó a la Argentina para continuar su recuperación en el Sanatorio Finochietto.