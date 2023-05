Robert De Niro padre por séptima vez a los 79 años

El actor Robert De Niro (79 años) sigue aumentando la familia. Al borde de los ochenta, el estadounidense ha revelado públicamente que hace poco dio la bienvenida a su séptimo retoño. "Con los niños no hay vuelta de hoja", aseguró en una entrevista con ET Canada mientras hablaba sobre paternidad y estilos de crianza. "No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero [a veces] no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y concederles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes".

Cuando el entrevistador le preguntó por sus seis hijos, el neoyorquino comentó con total naturalidad: "Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé", aunque no quiso dar más detalles sobre el nuevo miembro de la familia ni sobre la pareja con la que ha dado la bienvenida a esa nueva criatura. A fin de cuentas, De Niro atesora un amplio currículum sentimental y, de hecho, el pasado verano fue visto relajándose en las playas de Ibiza, junto a su última novia conocida, Tiffany Chen (64), una instructora de artes marciales a la que conoció rodando El becario en 2015.

Asimismo, De Niro ya tenía seis hijos de relaciones anteriores. Con su primera esposa, la actriz y cantante Diahnne Abbott (78), tiene una hija llamada Drena y un hijo llamado Raphael. A mediados de los noventa, dio la bienvenida a sus hijos gemelos Julian y Aaron, fruto de su relación con la modelo y actriz Toukie Smith (70). Además, el ganador del Oscar también comparte un hijo (Elliot) y una hija (Helen) con su exmujer, Grace Hightower (68).