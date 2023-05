Andrea Frigerio y Pablo Rago hablan del éxito de La extorsión

Con medio millón de espectadores hasta el momento desde su estreno, La extorsión, de Martino Zaidelis, se convierte en la película argentina más vista de 2023. Protagonizada por Guillermo Francella, Andrea Frigerio y Pablo Rago lo secundan con roles claves en esta historia oscura de engaños y traición.

—¿Qué fue lo que más le gustó a cada uno de interpretar a sus personajes?

—Pablo Rago: Lo misterioso de mi personaje, que es lo que más me llamó la atención en el mundo del espionaje, y es algo que siempre vi en películas, en televisión. Y poder interpretarlo lo disfruté muchísimo. Está buenísimo también. Y algo a lo que no hice referencia nunca es que trabajamos mucho con Martino en cómo me iba a ver, el disfraz. Mi maestro, Raúl Serrano, decía que era muy importante para las actuaciones. Y le encontramos ese bigote, esas canas, aparentar un poco más grande de lo que soy, que ya soy bastante grande, pero aparentar un poco más grande y un poco más intimidante. La verdad es que eso fue muy divertido de hacer.

—Andrea Frigerio: La parte más interesante para mí en nuestro trabajo es justamente la parte creativa. Cómo uno va incorporando el personaje a su vida y cómo lo crea. Coincido con Pablo, que en el caso de Carolina, una azafata, yo no tengo ni una amiga azafata, pero siempre las he visto porque me ha tocado viajar. Entonces es un mundo que siempre me llama la atención. Lo que más me llama la atención es cómo se paran, cómo se mueven, cómo se peinan, el tipo de medias que usan, que usan las medias como especiales de descanso, cómo ponen los pies, cómo son los tacos, que tienen como una elegancia, pero a la vez no es una elegancia rígida, sino todo lo contrario.

—Y tienen que estar atentas a todo...

—AF: A todo y ser prolijas y ser amorosas, también tienen carácter, por si se presentan momentos complicados. Y así la construí a Carolina y así la presenté, y así la aceptaron y me gustó mucho. Porque hablábamos en otras entrevistas que a mí me cuesta mucho elegir personajes que son parecidos a Andrea Frigerio, lo que se llama el estereotipo y lo que la gente considera que es un estereotipo. Y una azafata no está tan lejos del estereotipo. Sin embargo, a Carolina la hice, desde los detalles. Como decía mi abuela, Dios está en los detalles y es verdad. En cómo se peina, cómo se maquilla, qué uñas usa, cómo es el pelo, todo eso para mí es muy importante. Porque uno ya presenta al personaje, una azafata, pero hay que hacerla.

—¿Cómo fue para ustedes sumergirse en el mundo del thriller?

—PR: Está bueno eso. Está buenísimo que en Argentina tengamos un ­thriller con suspenso, que no pasa mucho. Eso habla de que tenemos un buen guion y un buen director. Eso es fundamental para contar la historia, porque uno puede actuar una escena, pero después está la decisión final, el corte. De hecho, le reclamé a Martino una escena que no está en la película. Acá hablamos de dos mundos que tienen mucho misterio. El mundo de la aviación, los pilotos los vemos pasar nada más y no conocemos mucho de ese mundo, cómo es el mundo interno arri­ba de un avión y el espionaje. El espionaje, los servicios de inteligencia y todo eso también es un mundo muy misterioso.

—AF: Y cómo en la Argentina uno cree que está ajeno al mundo del espionaje, como que siempre son cosas que pasan afuera, ¿no?

—PR: Por las películas.

—AF: Yanquis, rusos, pero estamos en Argentina y gente, aparentemente, que tiene una vida normal y creemos que esto no sucede aquí; sin embargo, están en Argentina también.

—¿Por qué hay que ver La extorsión en los cines?

—PR: Primero, porque si te gusta adivinar los finales, no lo vas a adivinar. Y después, porque tiene una actuación, un elenco extraordinario. Esta es una de las cosas que más destaco de la película, la factura técnica y lo bien gastada que está la plata. El elenco es muy, muy bueno.

—AF: Es un gran policial y es la última de Francella.