Isabel Peinecura: “Lidiar con la gente era medio difícil”

La novela Isabel, la guardafauna, de Susana Cereijo y Lucía van Gelderen, cuenta la historia de Isabel Peinecura, guardafauna que tuvo que abrirse camino en un mundo de hombres y violencia. Ella contó detalles de cómo se sintió ante la propuesta del libro.

—¿Cómo fue aceptar que contaran tu historia en este libro?

—Bueno, fue después de la pandemia de donde yo me encontraba medio, como quien dice, medio triste, sin salida, parecía que era todo sin salida, era como que me estaba dejando, había dejado de trabajar, no podía trabajar, por problemas de salud. Y un día me encuentro con Susana, quien me dice: “Vamos a hacer un libro de tu vida”, y así arrancamos.

—¿En algún momento dudaste de contarles a las chicas cómo fue tu vida para que eso después se transformara en un libro?

—No, no, en realidad no. Susana me conoce a mí de muchos años, ella sabe bastante de mi historia, alguna cosa ya le había contado, y es lo que está escrito en el libro.

—¿Cómo es ser guardafauna?

—Fue una experiencia muy linda, poder trabajar, cuidar la fauna, cuidar la naturaleza y conocer gente, conocí mucha gente que hoy por hoy me escriben, no sé quiénes son, pero me conocen desde el trabajo. Y es una linda experiencia y, bueno, hay que saberla llevar, nada más.

—¿Qué fue lo más difícil del trabajo?

—Lidiar con la gente, en un lugar de un área protegida en la cual no se permite. Y por ahí se te hace difícil porque la gente, por ahí extranjera, simplemente no entiende, y yo no sé hablar inglés. Eso era medio difícil, medio complicado.