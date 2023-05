Fernanda Callejón reveló detalles de su separación

En una entrevista con el portal Tele­show, la actriz María Fernanda Callejón dijo casi todo y no se calló nada con respecto a la separación del platense Ricky Diotto. El hecho ocurrió en junio del año pasado y en aquel momento todo parecía indicar que la ruptura se daba en buenos términos. Pero en esta reciente entrevista ella contó cosas por primera vez y dio cuenta de que no todo fue tan así. Una de las primeras cuestiones que confesó tuvo que ver con situaciones de infidelidad. “Hubo terceros en el medio... ¡Fui una cornuda pública! Lo enfrenté y me lo desmintió a morir. Eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir basta”, dijo.

Luego, en otro pasaje de la entrevista en la que se la vio muy decidida, dejó una de las expresiones más fuertes. “Llegó un momento en el que ya no me sentía valorada como mujer, como mamá, ni como profesional. Pasé a ser un mueble más de la casa, un adorno. Sentía que mi palabra, mis decisiones, mi economía no pesaban. Me sentí muy subestimada”. Además de ello, confesó que la decisión de la separación fue tomada por ella misma y que costó mucho que la otra parte aceptara eso. “Yo tomé la decisión y él se enojó. Y mucho. Mucho es mucho... violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo, se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona y ese fue el quiebre”. Además de ello, agregó: “La famosa frase: Vos sin mí no sos nada..., yo la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”. Sostuvo también que la pandemia hizo lo propio en todo el proceso de crisis y divorcio y que, a su modo, la emergencia sanitaria terminó teniendo su peso en la decisión: “La necesidad de espacios propios, y paradójicamente, estar juntos entre cuatro paredes profundizó el desencuentro”.

La vedette, que llegó a posar seis veces para la revista Playboy, actualmente se encuentra en pareja con el exjugador de fútbol Fernando Gamboa, con quien se la ve muy feliz. Callejón y Diotto tuvieron una relación durante 11 años: tres como novios y ocho ya casados. Y juntos tuvieron una hija: Giovanna.