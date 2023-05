La guerra entre Yanina Latorre y Eugenia Suárez

De forma reciente en LAM, las panelistas comenzaron a repasar los escándalos contemporáneos y, por supuesto, uno de ellos estuvo protagonizado por Eugenia Suárez. Allí, Yanina Latorre afirmó que la joven la llevará ante la Justicia y el monto que le exige es de 30 millones de pesos en compensación por calumnias e injurias. Sucede que la actriz quiere limpiar su buen nombre. En ese contexto, el periodista Ángel de Brito le dijo a la panelista: “Bueno, pero a vos te hace juicio, no a Moria. 30 palos te va a sacar”.

Por su parte, la periodista de lengua filosa asegura: “No, acá tengo la demanda. Dice: Monto indeterminado. Es por daños y perjuicios y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo y Mandarina. A mí me la succiona más que a vos”. Asimismo, le envió un mensaje a la actriz de Casi Ángeles: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amor, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”.