Silvia Geijo: “Este personaje me llegó para poder demostrar toda la experiencia adquirida”

La obra Del barrio, la mondiola llega a los escenarios con un elenco integrado por Jorge Lorenzo, Carlos Ledrag, Jésica Livorsi y Silvia Geijo, quien dialogó con este multimedio sobre los detalles de la puesta en escena. El equipo termina de completarse con Esteban Morgado y Mecha Fernández.

—¿Bajo qué circunstancias llega este proyecto a tus manos? ¿Qué fue lo que te animó a aceptarlo?-

—Este proyecto me llega en pandemia a través de Jorge Lorenzo y realmente me produjo primero mucha alegría porque al estar parada, guardada, me permitió leer y entusiasmarme con un proyecto sumamente original porque me proponía un desafío actoral por la variedad que tiene y la riqueza que tiene el personaje.

—¿Qué tenés en cuen­ta a la hora de construir tu personaje? ¿Cómo sucedió en este caso?

—Como actriz, lo primero que busco en ese personaje es el andar, cómo camina, cómo se mueve, cómo se siente. Empiezo desde una construcción física para llegar al alma de cada uno de los personajes que debo construir. En esta obra tengo la suerte de que un mismo personaje va mutando, por lo tanto cada escena me permite un andar diferente, una forma de hablar diferente, una forma de moverme de distinta manera para ir armando ese alma que se va transformando en distintas mujeres.

—¿Cuáles son los detalles que podés contarnos sobre este rol?

—Este rol tiene, a diferencia de otros roles, que no es siempre el mismo. Como dije anteriormente, el personaje va mutando y empieza siendo una joven que va transitando distintas situaciones, de vivir de la casa de sus padres, pasa a casarse y pasar miseria y convertirse en un ama de casa. Esta ama de casa termina trabajando en un cabaret y después termina siendo una empleada municipal. Entonces ahí ya estoy hablando de cuatro personajes

—¿Qué balance hacés sobre tu trabajo en este proyecto? ¿Y en tu carrera?

—Bueno, yo creo que, a la altura de mi carrera que estoy, este personaje me llegó para poder demostrar toda la experiencia que tengo andada, toda la sabiduría que uno va teniendo y la madurez como actriz. No es un papel fácil de hacer porque uno necesita ir conociendo los propios resortes, las propias vivencias que te da el andar a través del teatro, poder abordar distintos géneros Y no es nada sencillo trabajar el sainete. Realmente me llega un momento donde me siento madura como actriz, sólida, y me proporciona una felicidad enorme poder hacerlo cada sábado, a las 17:30, en el teatro El Tinglado (Capital Federal).

Los tiempos contemporáneos

—¿Qué mirada tenés sobre la escena actual? ¿Qué opinión te merece?

—Sobre la escena actual, realmente a nivel teatral, tengo una mirada muy positiva. Creo que hay muy buenos espectáculos, tanto en el off como también a nivel comercial. Hay una gran variedad en la cartelera. Con respecto a lo televisivo, siento que hay muy poco trabajo para los actores, hay muy poca ficción y eso es muy lamentable, pero en el teatro se ven los verdaderos actores, los verdaderos valores, y creo que la gente va a descubrir grandes actores que tal vez no tienen pantalla, pero tienen una trayectoria.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra a la obra?

—Primero, porque es un espectáculo excelente, de una calidad y un profesionalismo por parte de los cuatro, junto a Carlos Le­drag, Jorge Lorenzo, Jessica Livorsi ,dirigidos de la mano de Mecha Fernández, maravillosamente bien trabajado cada texto, cada tango. Se van a encontrar con una música maravillosa ejecutada por Juan Lorenzo y Moncho Santos, dirigida toda la música por Esteban Morgado, que es nuestro director musical, porque es un espectáculo donde te vas a emocionar, te vas a reír y vas a soñar. Es apta para todo público, donde vas a encontrarte con los tangos más hermosos, como Nada, La que nunca tuvo novio, Y te parece todavía, Besos brujos... O sea, cada sábado es una fiesta y la gente se olvida de los problemas. Podés reírte, emocionarte y cantar con nosotros. No dejen de verla.