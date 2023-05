Morena Rial acusada de hacer macumba en un hotel

Si bien Morena Rial debe estar contenta y feliz de que su papá finalmente se encuentra nuevamente en el país, luego del grave problema de salud que sufrió estando en Colombia, lo cierto es que nuevamente se ve envuelta en un lío. Ocurre que varios rumores la apuntan como la responsable de haber prendido fuego dos cortinas de la habitación en un hotel de la ciudad de Córdoba, en medio de un ritual satánico. Y no lo habría hecho sola sino con la complicidad de dos mujeres. La versión empezó a circular a través del programa LAM, donde apuntaron que esos datos estaban brindados por la Policía local.

Según la información trascendida, Morena y el resto de mujeres llegaron el viernes por la tarde noche al hotel. Y al rato los empleados del hotel fueron alertados de un posible incendio y de disturbios varios. Así las cosas, cuando tuvieron que cambiarla de habitación a ella y a sus amigas, el personal habría descubierto, entre otras cosas, unas velas rodeadas de estampitas de San La Muerte. Y allí habría sido el llamado a la Policía de parte de los encargados. Frente a ello, y en diálogo con el programa A la tarde, ella se defendió de las acusaciones y dijo: “La verdad, me chupa tres hue…, ya veré yo con la Justicia y el hotel porque, ya que dicen, hacen o hablan... La gente sabe muy bien que yo tengo a San La Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga un ritual”. Además, aclaró que ella llegó al hotel cuando el lío ya estaba armado y expresó: “Yo no hago rituales; eso hacen las brujas, y yo no soy bruja”.