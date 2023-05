Loli Molina: “La música me eligió como un cuerpo por donde expresarse”

En diálogo con Hoy, Loli Molina presentó el show que dará el domingo 14 a las 20 en el Auditorio de la Facultad de Artes de la UNLP.

—¿Cómo es un día en la vida de Loli? ¿Bajo qué circunstancias te adentraste en la música?

—Idealmente, un día lindo en mi vida empieza cantando mantras, meditando, haciendo mi práctica de yoga y luego compartiendo comida rica con amigos. Todos los días trabajo en algo que tiene que ver con mi proyecto en la música o en mis clases de distintas formas. No sé de qué manera me adentré en la música, más bien creo que, a mí, la música me eligió como un cuerpo por donde expresarse.

—¿De qué manera te preparás para este show en La Plata? ¿Qué relación te une a la ciudad?

—Me encanta ir a La Plata a tocar y me emociona ir a presentar este proyecto con Pedro Rossi, músico al que admiro mucho. Estamos haciendo una música muy linda, muy sentida juntos. No me preparo mucho para los conciertos más que tratar de descansar, tomar mucha agua y sintonizar en una buena para ese momento.

—¿Cómo será la elección del repertorio? ¿Por qué recomendarías a la gente que concurra al show?

—Andando y cantando es una mezcla del repertorio de mis canciones con algunas joyas del repertorio folclórico argentino, a dúo a dos voces y dos guitarras, y en esta ocasión nos va a acompañar Tiki Cantero en la percusión. La vida misma, los procesos de muerte y renacimiento, las emociones profundas que me movilizan e interpelan, la naturaleza... Recomiendo este show porque es una propuesta bella y sincera pensada desde el disfrute, llena de corazón.