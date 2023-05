Falleció el actor Guido Gorgatti

El reconocido y destacado actor Guido Gorgatti falleció a los 103 años. La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores que, en un comunicado, expresó: “Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado más longevo, el actor Guido Gorgatti, quien falleció a los 103 años. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento”. Vale recordar que en 2017 había fallecido su pareja de toda la vida, Armando Barbeito, quien también era productor de radio y televisión.

Gorgatti, que nació en Rovigo, Italia, en 1919, llegó a la Argentina en 1929 y enseguida adoptó el país como su patria. Su carrera comenzó bien temprano, en el teatro infantil Lavardén. Allí llegó a tener a Alfonsina Storni como una de sus profesoras. Fue a los 12 años que debutó en Radio Municipal a instancias de la invitación de Claudio Martínez Payva. Continuó en radio Belgrano y Splendid para luego llegar a ­desarrollarse en las emisoras más importantes, formando parte de muchos ciclos. Por ejemplo, La pandilla Marilyn, La familia de Pancha Rolón, Las aventuras de Carlos Norton, El Relámpago, Calle Corrientes y Ronda policial.

Por si fuera poco, fue amigo de Tita Merello. Supo decir: “Tita estaba un poco enamorada de mí. Fue una mujer encantadora”. ­También fue compañero de Niní ­Marshall en la obra La señora Barba Azul y de otras tantas celebridades. En cine participó de muchas ­películas, como por ejemplo La pérgola de las flores, La cigarra está que arde, Villa Cariño está que arde, Rambito y Rambón: primera misión, entre otros.

Pero uno de sus mayores éxitos fue con el aclamado ciclo humorístico de televisión La tuerca, que permaneció varias temporadas al aire y pasó por distintas señales de TV. “A mí me lo dijo un muchacho que sabe”, solía decir su recordado personaje. También trabajó en Los simuladores, Resistiré, Como pan caliente, Primicias, Son amores, entre tantos otros.

En una de sus últimas entrevistas públicas, estando ya casi totalmente retirado del desarrollo profesional y actoral, supo expresar: “Pareciera que no hay más abuelos en la televisión y yo podría componer a un viejo lindo de 80. ¡Me enloquecería que me llamen! Pero lo lindo es que la gente en la calle me reconoce. ¡Tengo más éxito que cuando trabajaba!”.

Su última participación en televisión fue en un breve rol como sacerdote en la telenovela del Trece Alguien que me quiera, junto a Osvaldo Laport y Luisana Lopilato, entre otros. En 1999 le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, y en 2006, un Martín Fierro a la Trayectoria.