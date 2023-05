Vandalizaron la casa de Fabi Cantilo

En un presente que es puro disfrute (por el furor de la serie sobre Fito Páez y por su agenda de shows), la cantante Fabi Cantilo sufrió un triste suceso. Vandalizaron su casa y ella se expresó a través de sus redes al respecto. Dijo: “Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas, por si acaso. Si el que vandalizó mi casa está mirando: hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo”. Si bien ella optó por no mostrar imágenes, quedó entredicho que dañaron su casa. “Pongo cámaras, chapa y chau… se entiende”. Y cerró: “Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco, chicos, todo junto, mucho... mucho. Es mucho para mí”.