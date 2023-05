Paula Chávez se refirió a su pelea con Zaira Nara

La fuerte amistad que supieron tener las dos mujeres quedó rota y bastante herida, y al parecer no hay vuelta atrás. Luego de que Zaira viviera un breve romance con Facundo Pieres (ex de Paula), las cosas entre ellas se pudrieron. Y Paula, recientemente consultada en televisión, volvió a dar su parecer y reconoció que están distanciadas. “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa. Es una relación que, obviamente, está en un impasse, como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos”, dijo la esposa de Peter Alfonso. Y agregó: “Nos conocemos desde hace un montón de tiempo, pero así como se rompen las relaciones, o tienen impasses o tiempos, creo que en la amistad es lo mismo, es la vida. Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa. Que me hizo mal y que siento que no es lindo. Estamos distanciadas desde el año pasado”.