Ludmila Ramis: “Arranqué como lectora”

La escritora argentina Ludmila Ramis comenzó a escribir de muy joven en la plataforma Wattpad, líder del webnovel donde los autores independientes pueden publicar sus historias y llegar a los amantes de la lectura en todo el mundo. Para conocer detalles de su éxito hablamos con ella, quien por estos días se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

—¿Qué conocías de la plataforma antes de empezar a escribir ahí?

—Desconocía totalmente que existía algo así. Pero me pasó que en mi casa llegó un punto donde las lecturas obligatorias de la escuela o los libros que tenía a mano no me entretenían mucho, quería leer otra cosa, cierto tipo de historias. Y así, investigando, llegué a Wattpad, una plataforma donde hay miles y miles de libros gratuitos, y fue encontrar el paraíso. Más que nada porque siempre me dio vergüenza la idea de pedirle plata a mis papás para gastar en libros sabiendo que tenían otros gastos.

—¿Desde siempre sabías que la lectura y escribir era lo que a vos te iba a gustar hacer de grande?

—En realidad no. Porque una vez que conocí Wattpad y a tanta gente de mi edad, no solo leyendo sino también escribiendo, dije: “¿Por qué si esta persona lo está haciendo yo no puedo hacerlo?”. Arrancó como un desafío para ver si podía hacerlo y, antes de que me diera cuenta, me despertaba todos los días pensando: “Qué lindo sería escribir para toda la vida”. Arranqué en Wattpad a los 12 años y todos los libros que tenía a mano eran cuentos infantiles.

—Lo que vos creás no tiene nada que ver con los cuentos infantiles. Son historias atrapantes. El elevador de Central Park tiene 3.9 millones de lecturas, una locura. ¿Cómo fue el origen de esta historia?

—Todo empezó cuando tuvimos que viajar a La Plata porque mi hermanito estaba en camino. Entonces nos hospedamos en un hotel, y en un momento yo me subí sola al ascensor y me encontré con una pareja que no paraba de discutir. La historia nace a partir de esas dos personas.