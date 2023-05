La respuesta de Icardi frente a las supuestas pruebas de su infidelidad

No vienen siendo días muy calmos para la ¿ex? pareja de Wanda. Después del picante cruce que tuvo con Moria Casán a través de las redes durante el fin de semana pasado y la confirmación de la separación por parte de Nara, ahora salió al cruce de los supuestos audios y fotos que prueban haberle sido infiel a Wanda con la promotora Candela Lecce. De hecho, en varios programas circularon audios de Cande en los que confirma que efectivamente se encontró con el futbolista, y que luego le pidió que borrara todo. Frente a ello, él decidió responder con todo, pero no a Candela sino a Pochi de Gossipeame, quien difundió todo y abrió el portal de conflictos. En su IG expresó: “Pochissss!!! Qué bueno que salió tu ‘protagonista’ a hablar. Cómo te limpiaste las manos y la mandaste al muere solita... Mal de tu parte (…). Como querés que te conteste con ‘altura’... cosa que no conocés... Te recuerdo que no soy ningún limitado y estaba esperando justo este momento para demostrarte con pruebas verdaderas todo”.

Y agregó: “Cada cosa que hablaste de mí, nunca acertaste ni una. Y te las podría desmentir, pero ya me aburriste por ahora... Acordate Pochisss.... si jugás con el Diablo, te podés quemar, y en este te prendiste fuego. Vos y tu ‘protagonista’”.

Mauro, junto al extenso escrito, compartió capturas de pantalla en las que se ve la fecha y hora en la que está volando de vuelta hacia Estambul, porque justamente sostiene que esa es una de las mentiras que se dijeron del supuesto affaire y encuentro sexual que tuvo con Lecce.

Por último escribió: “Te adjunto las pruebas, y una vez más, Pochita, cuando hables de mí, pensalo dos veces, porque de ahora en adelante cada palabra que digas te sugiero chequearlo mejor, ya que para eso te pagan... O, mejor dicho, tiran el dinero, porque no se te da para nada bien este laburo. Dejá a la gente que está capacitada para hacerlo. Te mando un beso, Pochitaaaaa”.