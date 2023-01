El Lobo arranca la segunda semana

En medio del último movimiento del mercado de pases como la salida de Brahian Alemán a Banfield donde el jugador será presentado en el Taladro entre hoy y mañana, el plantel de Gimnasia sufrió una nueva baja (ver aparte), pero igualmente sigue ­enfocado en el comienzo de la segunda semana de entrenamientos. En los próximos días el cuerpo técnico de Sebastián Romero quiere empezar a acelerar la preparación porque sabe que estos 15 días de práctica que le quedan serán fundamentales para la primera parte del 2023 con triple competencia.

De esa manera y tras no haber entrenado en diciembre en Abasto, Chirola volverá a introducir el doble turno a partir de hoy y se mantendrá en varios días de esta semana como así también la concentración en la Casona que durará hasta el sábado próximo luego del segundo amistoso contra Villa San Carlos ya que el jueves tendrá la primera cita contra Instituto. El encuentro contra los cordobeses seguramente sea en Estancia Chica y el partido contra los de Berisso tiene algunas chances de que sea en El Bosque pero no hay confirmaciones oficiales del escenario, ni si será abierto o no.

Luego del domingo que tuvo un solo turno y los jugadores tuvieron la tarde para visitar a sus seres queridos, por la noche volvieron a la concentración, con vistas al doble turno de hoy y los dos amistosos en el corto plazo.

¿Quién será el nuevo capitán?

Con la salida de Brahian Alemán y de Rodrigo Rey, la cinta de capitán del Lobo vuelve a quedar vacante, pero hay dos claros candidatos para que la vuelvan a vestir. Estos dos futbolistas son Matías Melluso y Leonardo Morales quienes ya fueron capitanes del equipo tiempo atrás.

“Mellu” fue designado por Leandro Martini y Mariano Messera pero con la llegada de Néstor Gorosito eso cambió y dispuso al uruguayo que ahora seguirá en Banfield. Sin embargo ahora el lateral izquierdo es el que tiene más chances de quedar nuevamente como cabeza de grupo.

Por su parte el “Yacaré” ya portó la cinta en su brazo pero fue en ocasiones donde no estaban en cancha Alemán, Melluso ni Rey, pero al ser un líder dentro del vestuario y respetado por los jóvenes, los más probable es que quede como subcapitán.

Hubo bautismo para los pibes

En la noche del sábado y luego de unos días intensos de entrenamiento, los jugadores que están participando de su primera pretemporada tuvieron su bautismo y como es habitual sufrieron modificaciones en su pelo. A cargo de Eric Ramírez con maquinita en mano, Felipe Sánchez, Diego Mastrángelo, Alan Sosa, Francisco Vergara, Agustín Rigio y Zago Zegarra sufrieron las consecuencias del “Perla” quien les hizo unos peinados novedosos y que deberán portar por algunos días para después raparse a cero.

Este hecho es algo usual en el mundo del fútbol aunque en ediciones anteriores fue mucho más violento o el corte de pelo venía cargado de golpes. Después de un hecho que repercutió en Gimnasia hace poco tiempo atrás, los ahora referentes del plantel cambiaron las reglas y como se pudo ver en redes sociales todo fue en miedo de un clima amistoso, donde los propios jóvenes fueron los que postearon la foto, dando a conocer que el culpable de los cortes de pelo fue Ramírez.

De esta manera en medio de la oscuridad de Abasto, el plantel Tripero se tomó el tiempo para risas y aumentar la armonía de la convivencia entre un gran porcentaje de futbolistas que surgieron del Club y han jugado juntos muchos años en diferentes categorías.