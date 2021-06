El Lobo busca más refuerzos y espera el comienzo de la pretemporada

Mañana por la mañana volverán las actividades en Estancia Chica, tras el mes de licencia que tuvo el plantel de Primera división después de lo que fue la Copa de la Liga Profesional. Ahora retomarán los entrenamientos pensando en esta segunda parte del año, donde Gimnasia buscará seguir sumando puntos para engrosar el promedio ya que a finales del 2022 volverán los descenso en el fútbol argentino y en el Albiazul no se pueden confiar. Además, buscarán el objetivo de comenzar a pelear por clasificarse a copas internacionales.



Pensando en todo esto, Leandro Martini y Mariano Messera mañana tendrán su segunda pretemporada al mando del Lobo, donde estará la primera cara nueva porque Nicolás Colazo pasó la revisión médica el viernes y tras el primer entrenamiento estampara su firma por 18 meses para tener su segundo ciclo con la Albiazul. Respecto a las bajas, desde el Tripero solo contemplan la ausencia de Lucas Barrios, con quien se llegó a un acuerdo para que no se presente ya que luego del 30 de junio no seguirá en el club, mientras que Víctor Ayala y Horacio Tijanovich, que están en la misma situación, sí deberán decir presente en Abasto.



A pesar de que es muy probable que no siga Ayala, esta decisión de la CD puede ser un indicio en caso de que no se consiga un mediocampista central de jerarquía, aunque parece que la relación entre las dos partes es difícil de recomponer. Entre martes y miércoles se podría hacer presente la segunda cara nueva en Estancia ya que Guillermo Fratta estará viajando en las próximas horas al país y la idea es que el martes tenga la revisión médica.

¿Cómo están las negociaciones?



Luego del campeonato logrado por Colón de Santa Fe, desde Gimnasia confían en que durante esta semana habrá novedades concretas respecto a la respuesta del Pulga Rodríguez tras la oferta que se hizo desde calle 4 hace una semana. Por otra parte, sigue en carpeta el nombre de Marcelo Moreno Martins, aunque el delantero está en plena competencia con Bolivia y eso podría retrasar las cuestiones.



Por otra parte, además del Pulga, el otro anhelo es Cristian Vega, quien sigue con el deseo de cambiar de aires y ponerse la Albiazul, pero hasta el momento continúa todo estancado por parte de Central Córdoba. Además, desde Rosario afirman que Central también se sumaría a esta pelea por el Kily.