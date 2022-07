El Lobo da vuelta la página con un amistoso para los suplentes

En la mañana de ayer, el plantel Tripero volvió a las prácticas en Abasto después de lo que fue el duro golpe de la derrota contra Atlético Tucumán. Allí el Albiazul cayó por primera vez en este torneo y también perdió un invicto de 12 partidos, pero además desde el juego no tuvo su mejor partido. Tan es así que casi no hubo puntos altos y todos los jugadores quedaron en el debe como no venía sucediendo desde hace tiempo.

A partir de las 9:30 en Estancia Chica, las actividades comenzaron con entrada en calor y activación para después pasar a los trabajos físicos con gimnasio incluido y al rato salió al campo la pelota para terminar el martes con tareas tácticas y técnicas al mando de Néstor Raúl Gorosito. El Lobo se estará entrenando hasta el viernes, por lo que el cuerpo técnico no tiene muchas más prácticas y hoy volverán a hacerse presentes al mismo horario para de a poco ir pensando en el 11 para el sábado contra Colón en el Juan Carmelo Zerillo.

El Tripero volverá al Bosque el sábado a las 15:30 contra un Colón que regresó a la victoria el lunes tras seis partidos sin ganar, por lo que buscará seguir con el invicto en 60 y 118. Pensando en dicho encuentro, habrá una repetición de gran parte del 11 aunque hay un puesto que está en duda debido a que las actuaciones de Lautaro Chávez no están siendo de las mejores, por lo que Tomás Muro y Matías Miranda esperan por su oportunidad. Además, también en la delantera podría haber otra modificación.

Hoy, mientras los titulares se entrenen a las 9:30, el resto del plantel con los habituales suplentes y juveniles estarán jugando un amistoso contra los suplentes de Villa San Carlos. Allí Pipo analizará algunos rendimientos por lo anteriormente mencionado de posibles cambios de mitad de cancha para adelante. De esta manera, de a poco habrá novedades respecto a esto depende cómo le vaya al equipo y el análisis que haga el cuerpo técnico pensando en los santafesinos.