El Lobo quiere seguir en racha

A partir de las 21.15, el Lobo visitará a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó con el objetivo de seguir en la senda de la victoria y conseguir sus primeros tres puntos de visitante. La intención es entrar entre los primeros cuatro de la Zona 2 tras los resultados del fin de semana.



Al cerrar la séptima fecha, los dirigidos por Leandro Martini y Mariano Messera saben que es una gran oportunidad para seguir en racha y así, por primera vez, estar en el lote de arriba que le pisa los talones al puntero Vélez.



Para este partido, la dupla va a repetir el mismo equipo por cuarta vez, ya que Leonardo Morales seguirá siendo titular a pesar de que en la semana fue probado Maximiliano Coronel. No obstante, el ex-River ni siquiera está en los concentrados y deberá esperar hasta la fecha siguiente.



Por el lado del Globo, presentará técnico nuevo, ya que Frank Dario Kudelka volvió a la institución. Hoy comenzará su segundo ciclo en Parque Patricios tras la decisión de la dirigencia de despedir a Israel Damonte. El Quemero viene de ganarle a Patronato el fin de semana pasado en Paraná. El miércoles jugó los 18 minutos restantes en Tucumán tras el encuentro suspendido semanas atrás frente a Atlético, pero el marcador no se movió y el partido terminó 1-1.



Kudelka, quien no confirmó el equipo, no podrá contar con varios titulares, ya que Norberto Briasco y Nicolas Hezze fueron convocados a la Selección Armenia y la Selección Argentina Sub-23 respectivamente, mientras que Cristián Chávez y Diego Mendoza siguen con molestias musculares.

Herrera, con historial positivo para los dos

Dario Herrera será el árbitro del partido de esta noche en el Tomás Adolfo Ducó y tanto Gimnasia como Huracán tienen un historial muy favorable con el juez internacional.



El equipo local lo tuvo a Herrera en 16 partidos entre Primera, B Nacional y Copa Argentina, donde obtuvo 7 victorias, 6 empates y tan solo 3 derrotas. El último encuentro fue a finales del 2019, cuando el Globo empató con Central Córdoba por la Superliga 2019/20.



Con el Lobo, el árbitro tiene un historial un tanto más amplio y cercano en el tiempo. Son 26 partidos en total donde el Mens Sana consiguió 13 victorias, 7 empates y 6 derrotas; una de ellas fue el último partido que dirigió el juez, cuando Banfield le ganó sobre la hora por 2-1 en la Copa Diego Armando Maradona en la Zona Campeonato, que terminó ganando el Taladro.

Cambios en la lista de convocados

A pesar de que el equipo seguirá siendo el mismo por cuarta vez consecutiva, la lista de convocados que entregó el cuerpo técnico ayer luego del entrenamiento matutino sufrió algunas modificaciones. Primero la novedad de Maximiliano Coronel, a quien, a pesar de que hizo fútbol en los últimos días, el CT decidió no apurar en cuanto a su recuperación. Ni siquiera estará en el banco de suplentes hoy por la noche y esperará por la semana que viene.



Luego, hay dos noticias más. El ingreso de Tomás Durso por Nelson Insfrán, quien dio positivo de coronavirus el sábado. Mientras, Ignacio Miramón estará en la lista por Sebastián Cocimano, quien tampoco estará en Reserva hoy por la mañana. El mediocampista juvenil ingresó desde el banco por Copa Argentina al igual que el delantero, pero no había estado en la nómina para el partido contra Atlético Tucumán.

La Reserva de Chirola va a la Quemita

Tras la suspensión por cuestiones climáticas del partido que se iba a disputar el viernes por la mañana, si el tiempo lo permite se dará a partir de las 10, en la Quemita. La Reserva de Chirola Romero y Nicolás Cabrera visitará a sus pares de Huracán con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos de visitante.



Gimnasia hasta el momento tiene 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates; pero de local mantiene el invicto y de visitante solo pudo conseguir un punto contra Independiente, en la tercera fecha del torneo. Por eso mismo, Romero y Cabrera buscarán cambiar la historia y así empezar a posicionarse en la tabla de la Zona 2. Además, ganando pasaría a Huracán en la tabla, que está tercero con 10 puntos.



El equipo Tripero sería: Manganelli; Martínez, Areco, Bazzi, Gallo; Gutierrez, Romero, Ramírez, Jara; Muro y Mammini.