El Lobo recuperó a Contín y aguarda por el Halcón

Gimnasia disputará su cuarto amistoso de preparación frente a Defensa y Justicia, y la buena noticia es que Diego Maradona recuperó al goleador, Nicolás Contín. El delantero del Lobo dio negativo en el examen PCR y ya cuenta con el alta médica. Sin embargo, aún es duda para el encuentro ante el equipo de Varela.

Además del test negativo del atacante, el resto de los hisopados realizados arrojaron el mismo resultado, por lo que el cuerpo técnico de Maradona no tendrá por el momento nuevas bajas. De esta manera, para este nuevo amistoso podrá estar presente Eric Ramírez, quien permanecía aislado por haber sido contacto estrecho de Contín y finalmente no está contagiado.

El partido ante el Halcón será mañana desde las 10 en el Bosque y se podrá seguir a través del Facebook de TNT Sports y también por el del club Albiazul.

Carbonero se suma al plantel

A pesar que hace 10 días se cerró la llegada a préstamo de Johan Carbonero, por no tener la visa de trabajo y la ardua tarea de conseguir vuelos hacía el país, el arribo del extremo derecho a Gimnasia se postergó demasiado. No obstante, ayer se logró solucionar la situación y el volante colombiano emprenderá viaje hacia Ezeiza hoy, para sumarse a los trabajos en Abasto. El jugador no deberá hacer el aislamiento, ya que, según publicaron desde el Gobierno, en excepciones al cumplimiento de la cuarentena se encuentran aquellos futbolistas que llegan como refuerzos a los clubes argentinos.