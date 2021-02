El Lobo regresa a Estancia Chica

Pasó una semana intensa de trabajos, en la que hubo doble turno en las prácticas de lunes a jueves. Luego de dos partidos amistosos de 60 minutos cada uno contra Argentinos Juniors, el plantel de Gimnasia tuvo el domingo libre y hoy volverá a las actividades para comenzar la tercera semana de entrenamientos.

En el caso de que se confirme el inicio del torneo para el fin de semana del 14 de febrero, estos serán los últimos días de pretemporada para luego comenzar a pensar en lo que será el fixture. A pesar de esto, está la chance de que se extienda una semana más; allí también se programaría otro amistoso para cerrar la preparación con tres encuentros.



Justamente estos días se basarán en lo que será la segunda prueba contra Independiente tras la derrota para los titulares y el empate de los suplentes contra el Bicho en el estadio Diego Armando Maradona.



También serán los primeros entrenamientos formales para Harrinson Mancilla y Johan Carbonero. Estuvieron en La Paternal tras cumplir los días de cuarentena, pero ahora estarán entrenando junto a sus compañeros para seguir en la pretemporada.



El jugador que resta hacerse presente es Víctor Ayala, quien tendrá que cumplir el aislamiento en el comienzo de la semana y podría estar frente al Rojo para el segundo amistoso.

¿Se perfila un equipo titular?



En el primer amistoso frente a Argentinos Juniors, el equipo inicial estuvo formado por gran parte de los jugadores que terminaron siendo titulares en la última Copa Diego Armando Maradona.



Los cambios que hicieron Leandro Martini y Mariano Messera fueron obligados, ya que no pudieron contar con Jorge Broun ni Paolo Goltz por las negociaciones que llevan a cabo.



Maximiliano Coronel está próximo a recibir el alta porque viene progresando bien de la lesión en la rodilla y Víctor Ayala no estuvo en el inicio de la pretemporada. Con estos jugadores al 100%, y en el caso de que no se vayan Goltz y Broun, quedaría definido el equipo titular del Lobo.