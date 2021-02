Elecciones: se bajó Badoyán, emerge la figura de Ruesta e impulsan una tercera lista con Burlando

Entre la arena y los bosques de Pinamar y Cariló, el aire de mar renovó las ideas de varios socios que componen un frente opositor y que pretenden presentar una lista en las próximas elecciones de Estudiantes.



Los encuentros e intercambios de mensajes, lejos de La Plata y más cerca de algunos puntos de veraneo, arrojaron como resultado la decisión de Juan Badoyán de bajar su candidatura.

Según confiaron fuentes calificadas a este diario, desde la zona de “la Frontera”, bien al norte de Pinamar, donde las camionetas y los cuatriciclos ganaron el protagonismo en las últimas y nubladas tardes de enero, no alcanzaron los insistentes llamados de Luciano Román, un familiar directo de Badoyán que fue el principal mentor de su candidatura por expreso pedido de un sector empresarial de la ciudad.



Si bien no fue confirmado de manera oficial, Badoyán habría recibido mucha presión en las últimas semanas para bajar el perfil y salir de la escena pública, pese a los pedidos de su círculo íntimo, quien difundió en la esfera mediática su nombre como candidato para competir con el oficialismo del Pincha.



Ante esta situación, en el mismo grupo opositor (que en las últimas horas confirmó a algunos socios con coronavirus) emerge la figura del vendedor de seguros Eduardo Ruesta.

Hace muchos años, Ruesta había sido uno de los dirigentes que no se había plegado al golpe institucional que impulsó el sector del alegrismo durante los primeros días de febrero de 2008.

Fue entonces cuando se provocaron renuncias impulsivas en el gobierno del “Pardo” Eduardo Abadie, el presidente que antecedió a Rubén Filipas, y de mayor relación con Sebastián Verón. De su afinidad con Abadie, a Ruesta le llegó la recompensa de integrar la lista de la Brujita en 2014. Pero, un año después, decidió dar un paso al costado, y ahora “gozaría de mayor disponibilidad horaria” para poder dedicarse al club.



Todos estos movimientos cuentan con el aval de los expresidentes Enrique Lombardi, Raúl Correbo y Nelson Oltolina.

¿Burlando arma una tercera lista?



Además de los movimientos del grupo opositor al gobierno del club, en las últimas horas se confirmó el deseo de otro sector de la ciudad de impulsar otra hipotética candidatura a la presidencia de Estudiantes en las elecciones que se realizarían en abril: Fernando Burlando.



El abogado mediático, que ya en el año 2001 se lanzó como precandidato a la presidencia del club, pero un año después no se presentó, habría terminado su relación sentimental de hace muchos años con una reconocida vedette y ahora tendría más tiempo para también dedicarse al club.



¿Quién está detrás de la candidatura de Burlando? A priori, sería un grupo de socios vinculados al poder judicial y al sector gremial, donde no habría que descartar la mano de Claudio Bernard y Héctor Nieves, quienes son conocidos y amigos por haber compartido también el primer mandato dentro de la CD del Pincha, junto con Verón.