El Lobo se acerca al amistoso

A partir de las 9, Gimnasia comenzará las actividades en Estancia Chica, mientras que por la tarde quienes tuvieron doble turno el martes lo volverán a tener hoy. Así, va llegando el final de una semana bastante intensa con respecto a los ­entrenamientos.



Con la primera baja por lesión, ya que Lautaro Chávez tuvo un desgarro en uno de sus cuádriceps en los últimos días y estará un poco más de una semana fuera de las canchas. A eso se le suma la partida de Patricio Monti, quien rescindirá contrato en las próximas horas tras tener el último entrenamiento matutino ayer.



Mientras tanto, Johan Carbonero y Harrinson Mancilla ya se encuentran en el país. Están cumpliendo unos días de aislamiento, pero se espera su presencia para los próximos días y así estar al menos en el final de esta segunda semana de pretemporada que finalizará el sábado con el amistoso en La Paternal.



Con motivo de este partido frente a Argentinos Juniors, mañana solo habrá actividades por la mañana para no sobrecargar físicamente a los jugadores. Por eso mismo de a poco Leandro Martini y Mariano Messera van entrando en lo que será su primera prueba contra el equipo de Gabriel Milito.



Hasta el momento no se hizo oficial a qué hora se disputará dicho encuentro, o si será televisado por alguna señal de TV o vía ­streaming.

Una salida y un nuevo contrato



Luego del entrenamiento matutino de ayer, Patricio Monti se retiró de Estancia Chica con sus pertenencias antes de saludar uno por uno a todos sus compañeros, cuerpo técnico y colaboradores de Gimnasia.



A la brevedad, el mediocampista rescindirá su contrato aunque no se sabe cuál será el nuevo destino del nacido en Los Hornos.

Hace algunas semanas hubo sondeos del Olimpia de Honduras, donde actualmente Pedro Troglio es el entrenador, pero no hubo más certezas hasta el momento.



El categoría 1998 que debutó en 2018 frente a Independiente con el Indio Ortiz disputó 7 partidos en total y, a pesar de que venía siendo parte de la convocatoria y hasta tuvo minutos contra Banfield, al inicio de la pretemporada fue notificado por la dupla que no iba a ser tenido en cuenta. Al mediocampista le quedaba un año y medio de contrato más.



Por su parte, Tomás Romero firmó su primer contrato profesional y así se suma a los otros jugadores categoría 1999 que sellaron su vínculo con el Lobo hasta diciembre de 2023. Chirolita, quien fue titular en Reserva durante el año pasado, comenzó la pretemporada con Primera aunque desde este lunes junto a los otros juveniles estuvieron alternando con la Reserva, categoría que comenzó a dirigir su padre Sebastián Romero.



Así Gimnasia suma una nueva baja, por ahora la segunda junto a Matías García. Al mismo tiempo, sigue blindando juveniles como lo ha hecho en el último tiempo con los nacidos en 1999. Sumado a ellos, Matías Miranda y Sebastían Cocimano, los categoría 2000, renovaron contrato semanas atrás.

¿Qué sucede con Víctor Ayala?

El paraguayo todavía se encuentra en su país natal. A pesar de que lo esperaban a inicios de esta semana, todavía no se ha hecho presente en Estancia Chica.



Esto se debe a que el mediocampista pide que la dirigencia le cancele una deuda que data del año 2019. Inmediatamente se pague ese monto, viajará hacia Buenos Aires y no solo se presentará a entrenar sino que también estrá dispuesto a renovar su contrato por dos años. El actual vínculo se le termina el 30 de junio.



Este tema económico impacta en lo futbolístico, porque, aunque desde el Lobo confían en que llegará antes del fin de semana, es muy­probable que no pueda disputar el primer amistoso. También se perdería las primeras dos semanas de ­pretemporada.



El ex-Lanús se encuentra entrenando por su parte y esta situación es un déjà vú de lo que pasó durante la pandemia donde Ayala tardó en regresar a la Argentina por diferentes cuestiones.



Por eso, desde el cuerpo técnico buscan soluciones lo antes posible ya que le comunicaron al paraguayo que será una pieza fundamental. Además, cuando pise suelo argentino finalmente tendrá que cumplir unos días de cuarentena además de los hisopados.