¿Se va Goltz y se queda Fatura?

A pesar de que José Vignatti y Gabriel Pellegrino se reunieron el martes por la noche para iniciar los primeros contactos para la llegada de Paolo Goltz a Colón, por ahora la negociación se cocina a fuego lento. En este primer encuentro, Vignatti ofreció algunos jugadores a cambio (no trascendieron los nombres) pero inmediatamente fue rechazado por Pellegrino quien está en la postura firme de que la salida deberá ser por el dinero que pretende Gimnasia o el defensor se quedará a cumplir el contrato salvo que la postura del retiro siga tomando más color.



Lo que afirman desde Santa Fe es que el Sabalero por ahora estaría dispuesto a desembolsar 200.000 dólares mientras que el ex Boca podría rescindir una pequeña deuda que en la moneda estadounidense no modifica mucho el monto ofrecido por el rojinegro. Hasta ahora este número no convence de todo al Lobo quien espera una oferta un poco superior ya que sabe que si no se llega a un acuerdo y no se convencen a Goltz de que siga hasta junio, está latente la opción de que deje el fútbol profesional y allí sólo ingresaría un pequeño dinero por parte del jugador respecto a los dos años de contrato que le quedan.



Lo de Broun está más frío que lo de Goltz y desde su representación fueron tajantes con el diario Hoy afirmando: “Si no llega una oferta antes del fin de semana, se quedará feliz en Gimnasia”. A pesar de que en Rosario afirman que Central está pensando en efectuar una oferta en estos días sabiendo esta fecha límite, la realidad es que ni al representante ni al Lobo le han llegado nuevos contactos y Fatura ya piensa de a poco en el nuevo torneo, aunque mira de reojo qué es lo que sucede con su situación.



¿Comienza a sondear opciones?



Cómo anticipó El Clásico en ediciones anteriores, Samuel Portillo de Villa San Carlos es una opción que gusta en el cuerpo técnico. A pesar de que Gimnasia sigue buscando el centrodelantero titular que pidieron Leandro Martini y Mariano Messera, ven a Portillo como una posible segunda contratación que venga a pelear un lugar. Algo similar pasó años anteriores con Facundo Pereyra, Pablo Vegetti o Nicolás Ibáñez, quienes llegaron como una prueba y terminaron rindiendo en base a los goles.



El ex Comunidad Rural está al tanto de que hay posibilidades, mientras que desde el Celeste afirman que no llegó nada formal pero que hay diferentes equipos de la Primera Nacional y la Liga Profesional que lo tienen en la vista al delantero de 26 años.



Por otro lado, luego de la reunión entre los dirigentes Sabaleros y Triperos por la negociación de Paolo Goltz, de a poco tanto la dirigencia como la dupla comienzan a pensar opciones de reemplazo ya que al igual que el delantero, esto también fue un pedido de Martini y Messera en caso de que se vaya el central.



Uno de los nombres que por ahora consultaron desde la dirigencia al representante Boca Arias es Cachila Arias, quien no será tenido en cuenta en San Lorenzo y le quedan dos años de contrato.



A pesar de que no estará en los planes de Diego Dabove, el Cuervo quiere dinero por la salida, aunque no ve con malos ojos un préstamo y ya tuvo algunos contactos desde Peñarol, equipo del cual es hincha el uruguayo.