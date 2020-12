El Lobo solo piensa en Banfield

El mundo Gimnasia tuvo una mala noticia el miércoles, cuando Tomás Durso manifestó síntomas referidos al coronavirus y luego del hisopado PCR fue diagnosticado como positivo en Covid-19. A pesar de esto, los planes de Leandro Martini y Mariano Messera para el partido contra Banfield no cambian, ya que es el tercer arquero del plantel. De todos modos, no deja de mantener en vilo qué sucederá con los hisopados que se harán mañana al mediodía luego del entrenamiento.



Ayer hubo trabajos de fuerza y potencia para terminar con fútbol reducido. La idea de la dupla técnica para hoy es que haya fútbol formal y de a poco se vaya determinando si José Paradela o Brahian Alemán será el mediapunta para el partido del lunes por la noche. A pesar de que el uruguayo rindió de buena manera, el titular en el torneo ha sido el nacido en Quiroga y es quien tiene muchas chances de volver a ser de la partida tras cumplir la fecha de suspensión contra Colón. En la defensa está confirmado Germán Guiffrey por el lesionado Maximiliano Coronel, quien recién volverá a principios de febrero.



De no suceder nada raro en los tres entrenamientos que le quedarán al plantel en Abasto, el equipo será: Broun; Weigandt, Goltz, Guiffrey, Melluso; Mancilla, Ayala; Ramírez, Paradela/Alemán, García, y Contín.

¿Jugará en Maradona y 118?



En los últimos días fue presentado en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto para que la avenida 60 entre la calle 1 y 122 pase a llamarse calle Diego Armando Maradona, ya que allí es por donde ingresaba el ex-DT del Lobo al Juan Carmelo Zerillo, que cuenta con la tribuna que da a esta avenida. Los concejales Javier Mor Roig (Juntos por el Cambio), Norberto Gómez (Frente de Todos) y Gastón Crespo (GEN) fueron quienes presentaron esto. Aunque se podría hacer oficial en los próximos días, únicamente a partir del 26 de noviembre de 2021 se podría llevar a cabo el paso de nombre.



Esto sucede por un inciso en la Ordenanza municipal 11011, el cual afirma que recién después de un año del fallecimiento de la persona, se podrá asignar su nombre a cualquier calle.

Días claves para cuatro juveniles

Además de la salida de Marcelo Ramos de la coordinación de juveniles de Gimnasia y luego de la llegada de su sucesor, que está entre Claudio Vivas y Fabio Radaelli, antes del 31 de diciembre hay cuatro jugadores de la Reserva categoría 1999 que están a la espera de firmar su primer contrato profesional o quedarán libre de la institución. Los juveniles son Tomás Romero, Estanislao Jara, Bautista Barros Schelotto y Franco Torres.



Hasta el momento no han sido notificados de cuándo tendrán la definición acerca de su futuro, pero quedan dos semanas claves para ver qué sucede.