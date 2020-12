Elecciones en el Pincha: pedido a la comuna para habilitar la Asamblea

Tal como viene anticipando El Clásico de manera ex­clusiva, las informaciones institucionales de Estudiantes si­guen arrojando nuevos capítulos en este fin de año, que está muy lejos de encontrarse quieto o frenado en la sede de calle 53.



Esta semana, referentes de la Secretaría General del Pincha se presentaron en el noveno piso de la Torre II de La Plata en donde funciona la oficina de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.



Allí se llegó a un acuerdo para formalizar la situación del segundo mandato del presidente Verón que se terminó en septiembre, pero que gozó de una prórroga que otorgó Jurídicas como consecuencia de la pandemia, ya que no se pudo realizar la Asamblea para renovar las autoridades.



La Dirección Provincial de Personas Jurídicas había fijado un plazo de extensión de 90 días a todos los mandatos a partir del 2 de octubre. Ese plazo vence el 2 de enero y desde este organismo provincial adelantaron que habrá una nueva prórroga que será informada y publicada sobre la fecha de finalización de la primera. En otras palabras, Estudiantes gozará de otros 90 días a partir del 4 de enero (primer día hábil luego del plazo ya que 2 de enero cae sábado). Con este panorama, la Comisión Directiva seguirá ejerciendo el cargo hasta los primeros días de abril.



Sin embargo, en el Pincha quieren hacer las cosas “prolijas” y no aventurarse a especular con lo que pueda pasar cuando las hojas del otoño comiencen a bañar las veredas de los diagonales. Por tal motivo, se iniciará el proceso de convocatoria de Asamblea para impulsar la renovación de autoridades, trámite que también se recibe por despacho en Personas Jurídicas. Esta entidad no pondrá reparos para que Estudiantes pueda realizar sus elecciones (a no ser que haya un enorme rebrote que nadie espera del coronavirus) durante los últimos días de marzo de 2021. Para ello, el club ya adelantó que presentará un protocolo y pedido de autorización a la comuna platense, que deberá habilitar a que se junten los socios, probablemente al aire libre, y así poder levantar la mano en el Country y elegir presidente para los próximos tres años.



A priori, Sebastián Verón podría presentarse o postular a Martín Gorostegui u otro dirigente del actual gobierno y seguir acompañando en un cargo de vice. Sin embargo, a esta altura del año, todo hace indicar que antes del 31 habrá una reunión para reclutar a la tropa, mirarse a los ojos y definir quién seguirá y quién no.