El momento de Estudiantes, según Desábato

En medio de los rumores e informaciones cruzadas con respecto a una posible salida de Leandro Desábato, el entrenador dialogó con los medios y afirmó que va a continuar en el cargo. El Chavo se mostró “muy preocupado porque no podemos hacer un gol. La realidad es que es un momento duro, pero, después de lo que hizo el equipo en el segundo tiempo, vamos a seguir”.



En relación al partido con Newell’s, explicó: “El primer tiempo fue chato. Tuvimos la pelota y nuestras oportunidades y un penal muy claro. Newell’s atacó una sola vez, ya que el gol fue un mal despeje y pateando desde afuera”.



“Si la actitud es la del segundo tiempo, me da fuerzas, veo una luz”, aseguró el entrenador, aunque remarcó que está golpeado. “Después de la derrota con Argentinos estaba mucho más golpeado, porque con San Lorenzo me había ilusionado”.



“La derrota duele, pero tiene otro sabor, sobre todo para los más jóvenes, que están hacien­do sus primeras armas en Primera. Como les dije en el vestuario, esto tiene que ser un aprendizaje. Hay que aprovechar este torneo, que no hay promedios. No es una excusa, pero es una realidad”, concluyó.