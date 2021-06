El peruano de los 10.000 kilómetros

Brasil - Enviado Especial

Historias que parecen extraídas de una película. Travesías que están al borde de la locura y que cuestan creer, pero que, al fin y al cabo, suceden por un motivo: la pasión. En este caso, en otra nota exclusiva e inédita de la Copa América, diario Hoy llegó hasta el hotel Windsor de Brasilia para encontrar una historia de ciencia ficción. En un diálogo distintivo, Javier Miller Delgado, fanático de Perú, contó su amor por su selección y los 10.000 kilómetros recorridos para llegar hasta Brasil a acompañar al equipo de Gareca.



“Me dicen el hincha número uno y más humilde de Perú”, comenzó el fan. “Llevo recorridos 10.000 kilometros hasta aquí.

Viajo en un carro del año 1980. Es un Escarabajo, donde vivo junto a mi familia, esposa e hija. Ahora estoy solo en Brasilia porque me quedé sin frenos en Goiás y las tuve que dejar para venir a acompañar a mi equipo”, le contó a El Clásico.



Además, minutos antes de la nota, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana, salió del hotel para darle un presente: la camiseta oficial de Perú, para luego hacérsela firmar por todo el plantel y cuerpo técnico. “Me conocen todos en la delegación. Me llevaron a Rusia con todo pago porque siempre confié en que íbamos a clasificar al Mundial de 2018”, expresó el hincha mientras flameaba la bandera de su país con la mano.



Por último, comentó: “Acompaño a la selección a todos lados y tengo la suerte de ser un viajante e ir trabajando en todos los lugares a donde voy. A mi escarabajo le digo que es la casa rodante más chiquita del mundo. Ahí vivimos todos apretados, pero felices. Tenemos televisor, paneles solares y una cama”.



Si bien el fanático no podrá ingresar al Mané Garrincha para el cotejo de mañana, su amor incondicional no lo deja estar lejos de su selección.