La Copa de los buenos modales

Tras el polémico triunfo de Brasil sobre Colombia, donde los dos goles de la Canarinha estuvieron en el ojo de la tormenta, Tite criticó a la organización de la Copa América por el campo de juego y los dichos del entrenador brasileño no pasaron de largo. El DT antes de que comience la competición ya había lanzado un dardo contra la Conmebol diciendo que la Copa América fue trasladada a su país de una “manera confusa”.



Ahora los dichos del entrenador fueron hacia el césped del estadio de Río de Janeiro: “Era un campo, no voy a decir horrible, pero sí muy malo para jugar el fútbol, que perjudica todo el espectáculo.

Los que quieren crear no pueden”, lamentó. “El tiempo para organizar la Copa fue muy poco. Es inadmisible que deportistas de los dos equipos, que tienen un alto nivel de juego en Europa y una gran calidad de césped, con una calidad de juego mejor, vengan y jueguen en una cancha con estas condiciones”, sentenció.



A raíz de esto, Tite recibió una multa de 5.000 dólares y la Confederación Brasileña de Fútbol le comunicó que no puede apelar esta sanción impuesta por la Conmebol, ya que el ente sudamericano lo dejó explícito en su comunicado. Además, Eduardo Gross Brown, presidente de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, advirtió que Tite podría enfrentar nuevas sanciones si critica de nuevo a los organizadores del torneo.



Además de esto, también se le suma todo lo que sucedió antes de que comience la Copa, donde parecía que la selección brasilera no quería presentarse y hasta estuvieron cerca de boicotear la competición junto a otras selecciones. Pero unos días antes del partido inaugural, emitieron un comunicado en sus redes donde afirmaban que disputarían el certamen solo por el hecho de vestir la camiseta de su país, pero estaban en contra de la organización.

Moreno Martins también sufrió por hablar.

El 18 de junio, la Conmebol multó a Martins con 20.000 dólares por sus comentarios sobre los casos de Covid-19 registrados en la antesala del certamen. El jugador, que dio positivo un día antes del comienzo de la Copa, fue suspendido también un partido. Por lo que la máxima figura de la selección boliviana también sufrió las consecuencias por dar su opinión sobre algún tema vinculado con la organización del torneo.