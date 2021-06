En un mercado complejo, Estudiantes recuperó un futbolista

La estructura de fútbol del plantel profesional de Estudiantes de La Plata va cerrando la tercera semana de entrenamientos en el Country Club de City Bell. En ese marco, el cuerpo técnico liderado por Ricardo Alberto Zielinski está trabajando con los futbolistas que tiene a disposición y espera que la Secretaría Técnica liderada por Agustín Alayes pueda conseguir al menos dos refuerzos de jerarquía para darle un valor agregado al equipo, el famoso “salto” que por ahora no ha conseguido, y quedan dudas de que si los nombres que están puestos sobre la mesa puedan darle ese plus que hoy necesita el elenco Albirrojo. Esto se debe a que el último torneo tuvo a los futbolistas peleando el certamen, logrando avanzar a las instancias finales de la Copa de la Liga Profesional.



La buena noticia de ayer tuvo que ver con la presencia del mediocampista Nahuel Estévez, que tras finalizar su vínculo con el Spezia de Italia, que con el cambio de dueños finalmente decidió no hacer uso de la opción de compra por el futbolista tasada en 2 millones de dólares, el volante tuvo que sumarse a las prácticas del Pincha. Pese a esto, su representante Andrés Guglielminpietro y el ex-Comunicaciones tienen la intención de continuar su carrera en Europa. Tanto el entrenador como la dirigencia del club están dispuestos a una nueva partida pero de no concretarse lo considerarían un refuerzo de gran valía para el plantel.

Negociaciones complicadas



En cuanto al mercado de pases, según la información a la que accedió diario Hoy, los hombres del Departamento de Fútbol avanzaron formalmente para quedarse con los servicios de Gustavo Del Prete, el delantero argentino que juega en el Montevideo City Torque. La intención es comprar el 60 por ciento del pase, en una cifra que aún no trascendió, y de esa manera sumar al atacante, que vale destacar, no fue pedido por el Ruso.

El inconveniente mayor pasa por el contrato ofrecido al punta, que está muy lejos de sus pretensiones económicas, por lo cual la historia parece que va a tener unos capítulos más.



Finalmente, aún Alayes y compañía no han empezado a negociar formalmente con Federico González, que es pretendido por Independiente, San Lorenzo y Newell’s, y Mauro Díaz, que es seguido por Aldosivi de Mar del Plata, al tiempo que Platense sigue interesado en Iván Gómez, pero hasta que no llegue un volante, no tendrá salida. Hay algunos otros sondeos por algunos jugadores, caso Ángel González y Manuel Castro, pero el DT los considera parte importante del equipo y difícilmente se vayan.

El Ruso quería que siga Tití, pero “priorizó la oferta”

Estudiantes completará hoy la tercera semana de prácticas, donde la misma se llevará a cabo en 1 y 57. Allí, el técnico no tendrá caras nuevas, aunque se espera por el arribo del delantero Del Prete de un momento a otro. Por tal motivo, y la reciente lesión de Ramírez que llegó del ascenso, Ricardo Zielinski fue consultado sobre las salidas que sufrió el plantel en las últimas semanas.



Concretamente, al ser indagado por Lucas Rodríguez, que tenía contrato vigente hasta el 30 de junio pero optó por irse con el pase en su poder a Xolos, el DT dijo: “Hablé con Luquitas (Rodríguez) y le dije que queríamos que se quedara, pero fue una decisión de él. Él optó por la oferta económica y se terminó yendo. Fue una decisión pura y exclusiva de él, porque el club también le había manifestado el deseo de que siga con nosotros”.



Rodríguez se instaló en México luego de no renovar su vínculo y permitirle a Estudiantes negociar directamente con el club mexicano por su ficha. Ante esta situación, no fueron pocos los que le recriminaron la decisión al jugador, que como ya había ocurrido en 1995 con el Mago Capria en circunstancias parecidas, se terminó quedando con el pase y negoció libremente con otra entidad.