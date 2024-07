El Pincha presentó a Facundo Rodríguez

A pesar de que ya estaba entrenando en el Country de City Bell, ayer fue presentando de manera oficial Facundo Rodríguez como nuevo jugador de Estudiantes. El defensor, que es la primera cara nueva en este mercado de pases y llega de la Liga de Quito, posó con la camiseta albirroja para las redes sociales, pero también tuvo su conferencia de prensa para presentarse ante los medios y el hincha del León.

Respecto a su llegada, remarcó la importancia de Zaid Romero (a quien viene a suceder) en cuanto a las palabras que le dio el ahora jugador del Brujas de Bélgica para que acepte venir a La Plata: “El Flaco (Zaid) es un amigo, jugué con él y estuve charlando con él antes de venir. Vengo a hacer mi propio nombre, mi camino y por qué no llegar a lo que hizo él. Me dijo que me iba a encontrar con un club donde más que un club es una familia, donde todos aportan para que los jugadores estén cómodos para que puedan sacar su máximo nivel”.

Rodríguez también habló sobre sus características de juego y detalló: “Mi característica por lo general es la altura, ser zurdo. Pero después soy un jugador de un posicionamiento bueno, de una salida buena y por la posición leer un poco y anticiparse un poco a los cortes y cierres”.

Por último, el zaguero comentó que está al tanto del presente Pincharrata y todo lo logrado en los últimos meses: “Lo seguí en la Libertadores. Hay un grupo de jugadores importantes que uno en la convivencia puede sacar cosas buenas. Soy argentino y sé la influencia que ha tenido Estudiantes en la Selección. Son cosas que te motivan como jugador”.

El sucesor de Correa, ¿en Uruguay?

Después de la salida de Javier Correa a Colo Colo de Chile, en una transferencia que rondó los dos millones de dólares, ahora Estudiantes está en búsqueda de otro delantero para pelear el puesto con Guido Carrillo y Mauro Méndez. El nombre apuntado ahora, y que está bien considerado en carpeta, es el de Gonzalo Carneiro, actual atacante de Nacional de Uruguay.

El delantero de 28 años surgió de Defensor Sporting, luego pasó por São Paulo, Liverpool de Uruguay, Cruz Azul y desde el año pasado está en el Bolso. Domínguez lo conoce de su paso por el fútbol uruguayo y por eso no ve con malos ojos su incorporación, aunque obviamente el Pincha tendrá que hacer una buena erogación de dinero para quedarse con la Pantera.

Todo confirmado para la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina en la tarde de ayer hizo oficial el horario y el escenario para el partido entre Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero por los 16vos de final.

Días atrás se había confirmado que el duelo se iba a disputar el miércoles 17 de julio, pero ahora está la certeza de que será a las 17 y en el Estadio Julio Cesar Villagra de Belgrano.

Así, el Gigante de Alberdi albergará este partido donde el ganador se enfrentará a Newells en los octavos de final. Vale recordar que el Pincha defiende el campeonato obtenido el año pasado y es uno de los grandes objetivos para esta segunda parte del año tras quedar eliminado de las competencias internacionales.

Este enfrentamiento entre el León y el Ferroviario será días antes de la reanudación de la Liga Profesional, por lo que serán semanas agitadas para Eduardo Domínguez, que tendrá 4 encuentros en 14 días.