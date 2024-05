El plantel retoma los trabajos en City Bell

No se duerme en los laureles. Los festejos del Estudiantes campeón de la Copa de la Liga Profesional ya pasaron y a partir de hoy el plantel profesional retomará los entrenamientos en el Country Club de City Bell de cara al compromiso del próximo jueves en Bolivia por la Copa Libertadores. El Pincha visita a The Strongest en el marco de la cuarta fecha del Grupo C del máximo certamen continental y debe sumar si no quiere complicar sus posibilidades de clasificar a los octavos de final. La derrota frente a Gremio en el estadio de Uno emparejó la zona y ahora tendrá que traerse algo de la altura para poder mantener diferencias con el elenco brasileño.

En esa línea, esta dispuesto que los jugadores se encuentren hoy a las 11 de la mañana en la cancha principal del predio para realizar los primeros trabajos de la semana. En principio el cuerpo técnico no podrá contar con Tiago Palacios, quien pasó la noche detenido producto del accidente que protagonizó en la mañana del lunes cuando chocó un surtidor de una estación de servicio con su camioneta tras los festejos. Por lo tanto, el DT deberá buscar un reemplazante al volante de 23 años. Mientras tanto, el resto estará a disposición para el viaje que emprenderá el Pincha hoy después de las 18hs.